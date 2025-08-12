Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии пройдут совместные с Россией учения "Запад" - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 12.08.2025 (обновлено: 10:48 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/ucheniya-2034732547.html
В Белоруссии пройдут совместные с Россией учения "Запад"
В Белоруссии пройдут совместные с Россией учения "Запад" - РИА Новости, 12.08.2025
В Белоруссии пройдут совместные с Россией учения "Запад"
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября, сообщил начальник департамента международного военного... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T10:01:00+03:00
2025-08-12T10:48:00+03:00
белоруссия
россия
виктор хренин
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937164673_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_2dc88912908575fc9b41afccd76298b1.jpg
МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко."Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года. Тема учения: "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", - сказал Ревенко журналистам во вторник в Минске.Он подчеркнул, что их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.Ревенко рассказал, что в ходе учения планируется отработка следующих вопросов: отражение ударов средств воздушного нападения противника; ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника и создание условий для восстановления территориальной целостности государства; авиационная поддержка действий войск; борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника. Руководство учением осуществляет генеральный штаб вооруженных сил Белоруссии.Представитель белорусского минобороны также подчеркнул, что его страна проводит миролюбивую политику и осуществляет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение военной безопасности государства. "Одной из форм реализации такой политики является функционирование региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации, созданной в 2000 году. В рамках ее деятельности основными мероприятиями стали совместные учения, проводимые один раз в два года по решению глав государств. В 2025 году такое учение проводится на территории Республики Беларусь", - напомнил он.Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.
https://ria.ru/20250810/belorussiya-2034479255.html
https://ria.ru/20250811/belorussiya-2034460096.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937164673_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_829e473f50728e592ffa8c3df085add1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, виктор хренин, минск
Белоруссия, Россия, Виктор Хренин, Минск
В Белоруссии пройдут совместные с Россией учения "Запад"

Белорусско-российские учения "Запад" пройдут с 12 по 16 сентября

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.
"Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года. Тема учения: "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", - сказал Ревенко журналистам во вторник в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"Беларусь 1": интервью Лукашенко превратили в пропагандистский опус
10 августа, 22:52
Он подчеркнул, что их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Ревенко рассказал, что в ходе учения планируется отработка следующих вопросов: отражение ударов средств воздушного нападения противника; ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника и создание условий для восстановления территориальной целостности государства; авиационная поддержка действий войск; борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника. Руководство учением осуществляет генеральный штаб вооруженных сил Белоруссии.
Представитель белорусского минобороны также подчеркнул, что его страна проводит миролюбивую политику и осуществляет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение военной безопасности государства. "Одной из форм реализации такой политики является функционирование региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации, созданной в 2000 году. В рамках ее деятельности основными мероприятиями стали совместные учения, проводимые один раз в два года по решению глав государств. В 2025 году такое учение проводится на территории Республики Беларусь", - напомнил он.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Вербовка президента: Запад снова просчитался по поводу Белоруссии
Вчера, 08:00
 
БелоруссияРоссияВиктор ХренинМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала