В Анталье нашли тело россиянина

В Анталье нашли тело россиянина - РИА Новости, 12.08.2025

В Анталье нашли тело россиянина

В Анталье обнаружили тело россиянина Олега Семичева, передает агентство DHA. РИА Новости, 12.08.2025

СТАМБУЛ, 12 авг — РИА Новости. В Анталье обнаружили тело россиянина Олега Семичева, передает агентство DHA. Сообщается, что мужчине было 52 года. Бывшая жена нашла его лежащим на полу в квартире сегодня утром. "Прибывшие по вызову медики констатировали смерть Семичева. В квартиру прибыли следователи для ее осмотра в связи с тем, что доктор посчитал подозрительной смерть мужчины", — говорится в публикации.По данным агентства, накануне россиянин упал и около 20:00 обратился в больницу. После осмотра он вернулся домой.Следователи продолжают проверку, тело мужчины направили в морг Антальи.

