В Анталье нашли тело россиянина
16:39 12.08.2025 (обновлено: 18:09 12.08.2025)
В Анталье нашли тело россиянина
СТАМБУЛ, 12 авг — РИА Новости. В Анталье обнаружили тело россиянина Олега Семичева, передает агентство DHA. Сообщается, что мужчине было 52 года. Бывшая жена нашла его лежащим на полу в квартире сегодня утром. "Прибывшие по вызову медики констатировали смерть Семичева. В квартиру прибыли следователи для ее осмотра в связи с тем, что доктор посчитал подозрительной смерть мужчины", — говорится в публикации.По данным агентства, накануне россиянин упал и около 20:00 обратился в больницу. После осмотра он вернулся домой.Следователи продолжают проверку, тело мужчины направили в морг Антальи.
СТАМБУЛ, 12 авг — РИА Новости. В Анталье обнаружили тело россиянина Олега Семичева, передает агентство DHA.
Сообщается, что мужчине было 52 года. Бывшая жена нашла его лежащим на полу в квартире сегодня утром.
"Прибывшие по вызову медики констатировали смерть Семичева. В квартиру прибыли следователи для ее осмотра в связи с тем, что доктор посчитал подозрительной смерть мужчины", — говорится в публикации.
По данным агентства, накануне россиянин упал и около 20:00 обратился в больницу. После осмотра он вернулся домой.
Следователи продолжают проверку, тело мужчины направили в морг Антальи.
