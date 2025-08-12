https://ria.ru/20250812/turtsiya-2034841323.html
В Анталье нашли тело россиянина
В Анталье нашли тело россиянина - РИА Новости, 12.08.2025
В Анталье нашли тело россиянина
В Анталье обнаружили тело россиянина Олега Семичева, передает агентство DHA. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T16:39:00+03:00
2025-08-12T16:39:00+03:00
2025-08-12T18:09:00+03:00
россия
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034863659_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_4bf4dff63820e09607ab8da93a32743e.jpg
СТАМБУЛ, 12 авг — РИА Новости. В Анталье обнаружили тело россиянина Олега Семичева, передает агентство DHA. Сообщается, что мужчине было 52 года. Бывшая жена нашла его лежащим на полу в квартире сегодня утром. "Прибывшие по вызову медики констатировали смерть Семичева. В квартиру прибыли следователи для ее осмотра в связи с тем, что доктор посчитал подозрительной смерть мужчины", — говорится в публикации.По данным агентства, накануне россиянин упал и около 20:00 обратился в больницу. После осмотра он вернулся домой.Следователи продолжают проверку, тело мужчины направили в морг Антальи.
https://ria.ru/20250730/telo--2032351065.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034863659_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51f53dc7f1bab86fccf9a3d8f8b6355f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, турция
В Анталье нашли тело россиянина
DHA: в квартире в Анталье нашли тело россиянина Олега Семичева