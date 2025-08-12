https://ria.ru/20250812/turtsija-2034814245.html

В Турции потушили крупный лесной пожар

В Турции потушили крупный лесной пожар - РИА Новости, 12.08.2025

В Турции потушили крупный лесной пожар

Лесной пожар в турецкой провинции Чанаккале, из-за которого были эвакуированы более двух тысяч человек, полностью потушен, сообщил министр лесного и сельского... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T15:26:00+03:00

2025-08-12T15:26:00+03:00

2025-08-12T15:26:00+03:00

в мире

чанаккале (провинция)

турция

измир

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151379/97/1513799721_0:269:3713:2357_1920x0_80_0_0_b8f835d8f81bb39508cb07644ef1efee.jpg

СТАМБУЛ, 12 авг - РИА Новости. Лесной пожар в турецкой провинции Чанаккале, из-за которого были эвакуированы более двух тысяч человек, полностью потушен, сообщил министр лесного и сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы. Более двух тысяч жителей были эвакуированы в понедельник из-за лесного пожара в турецкой провинции Чанаккале, медицинская помощь оказана 77 пострадавшим, сообщил ранее губернатор Омер Тораман. "Лесные пожары в районе Дарданос провинции Чанаккале и районе Карабурун провинции Измир полностью потушены", - сообщил министр в соцсети X. Огонь тушили почти 800 человек и не менее 10 самолетов. Генеральное управление мореходства ранее сообщило, что на катерах и паромах эвакуированы как минимум 136 человек. СМИ публикуют видео со сгоревшими автомобилями и домами в районе Гюзельялы.

https://ria.ru/20250812/ploschad-2034785207.html

https://ria.ru/20250812/chernogoriya-2034794289.html

чанаккале (провинция)

турция

измир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, чанаккале (провинция), турция, измир