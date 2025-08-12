Рейтинг@Mail.ru
В Турции потушили крупный лесной пожар - РИА Новости, 12.08.2025
15:26 12.08.2025
В Турции потушили крупный лесной пожар
В Турции потушили крупный лесной пожар
СТАМБУЛ, 12 авг - РИА Новости. Лесной пожар в турецкой провинции Чанаккале, из-за которого были эвакуированы более двух тысяч человек, полностью потушен, сообщил министр лесного и сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы. Более двух тысяч жителей были эвакуированы в понедельник из-за лесного пожара в турецкой провинции Чанаккале, медицинская помощь оказана 77 пострадавшим, сообщил ранее губернатор Омер Тораман. "Лесные пожары в районе Дарданос провинции Чанаккале и районе Карабурун провинции Измир полностью потушены", - сообщил министр в соцсети X. Огонь тушили почти 800 человек и не менее 10 самолетов. Генеральное управление мореходства ранее сообщило, что на катерах и паромах эвакуированы как минимум 136 человек. СМИ публикуют видео со сгоревшими автомобилями и домами в районе Гюзельялы.
СТАМБУЛ, 12 авг - РИА Новости. Лесной пожар в турецкой провинции Чанаккале, из-за которого были эвакуированы более двух тысяч человек, полностью потушен, сообщил министр лесного и сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.
Более двух тысяч жителей были эвакуированы в понедельник из-за лесного пожара в турецкой провинции Чанаккале, медицинская помощь оказана 77 пострадавшим, сообщил ранее губернатор Омер Тораман.
"Лесные пожары в районе Дарданос провинции Чанаккале и районе Карабурун провинции Измир полностью потушены", - сообщил министр в соцсети X.
Огонь тушили почти 800 человек и не менее 10 самолетов.
Генеральное управление мореходства ранее сообщило, что на катерах и паромах эвакуированы как минимум 136 человек.
СМИ публикуют видео со сгоревшими автомобилями и домами в районе Гюзельялы.
