14:45 12.08.2025
Посольство России в Туркмении оценило значение каспийского региона
ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг – РИА Новости. Значение каспийского региона повышается в качестве ключевого звена международного транспортного коридора "Север – Юг", который проходит через все прикаспийские государства и соединяет Северную Европу, Ближний Восток и Южную Азию, заявил советник-посланник посольства РФ в Туркмении Петр Щукин. "Повышается значение каспийского региона и в качестве ключевого звена Международного транспортного коридора "Север – Юг", проходящего через все прикаспийские государства и соединяющего Северную Европу, Ближний Восток и Южную Азию", – сказал Щукин в ходе научно-практической конференции "Каспийское море – море дружбы и мира". По его словам, Россия совместно с другими странами каспийской "пятерки" последовательно работает над модернизацией портовой инфраструктуры, созданием современных логистических центров, цифровизацией и упрощением процедур перевозок. "Все эти усилия направлены на формирование эффективного и безопасного транспортного пространства, способного отвечать вызовам времени и содействовать устойчивому развитию всего региона", – добавил дипломат. Щукин подчеркнул, что "Каспийское море – это не разделительная линия, а мост, объединяющий наши народы и вдохновляющий нас на сотрудничество". Он отметил, что в общих интересах и дальше крепить "каспийское братство", опираясь на принципы взаимного уважения, доверия и стремления к совместному преодолению существующих вызовов. Научно-практическая конференция "Каспийское море – море дружбы и мира" прошла во вторник в городе Туркменбаши. Она приурочена к Международному дню Каспийского моря, который отмечается 12 августа. В форуме приняли участие представители посольств прикаспийской пятерки государств, международных организаций (ООН, ЕС, ОБСЕ и др.), а также руководители и специалисты ряда туркменских министерств и ведомств.
ближний восток, россия, туркмения, оон, евросоюз, обсе
Ближний Восток, Россия, Туркмения, ООН, Евросоюз, ОБСЕ
