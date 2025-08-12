Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи пока не повлиял на туристов
19:08 12.08.2025
Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи пока не повлиял на туристов
БАНГКОК, 12 авг - РИА Новости. Вооруженный пограничный конфликт Таиланда и Камбоджи 24-28 июля и продолжающаяся напряженность на границе между двумя странами пока не отразились на часто посещаемых российскими туристами островах Чанг (Ко Чанг), Кут (Ко Кут) и Мак (Ко Мак), которые находятся в районе морских границ между двумя странами, сказал РИА Новости известный таиландский политик, политолог и политический обозреватель-международник Нитипхумтханат Минг-Ручиралай, вернувшийся из поездки по провинциям Трат и Чантхабури. Все три острова относятся к провинции Трат. Ко Кут и Ко Мак находятся в пограничной зоне Сиамского залива, которая является предметом давнего территориального спора Таиланда и Камбоджи. В число спорных входят и пять участков 800-километровой сухопутной границы между странами. С боестолкновений на этих участках 24 июля начался пограничный конфликт между двумя странами, который продолжался до прекращения огня 28 июля. "В провинции Трат, как и в соседней Чантхабури, пока действует военное положение. Но на поездки туристов на острова с пристаней в Трате это большого влияния не оказывает", - сказал эксперт, который родился и вырос в провинции Трат, а после окончания университета и Академии полиции Таиланда прослужил 12 лет в пограничной полиции на сухопутных и морских границах с Камбоджей. Он рассказал, что материковая часть провинции Трат 27-28 июля подверглась артиллерийским обстрелам с территории Камбоджи. Также были зафиксированы попытки камбоджийских войск пересечь границу, однако их остановила морская пехота военно-морских сил Таиланда, чьим районом ответственности являются провинции Трат и Чантхабури. "Больше попыток прорыва со стороны Камбоджи не было, но концентрация войск на камбоджийской стороне сухопутной границы осталась, напряженность сохраняется", - сообщил Минг-Ручиралай, отметив, что на морских границах угрозы в настоящее время не ощущаются. По его словам, камбоджийцы не могут просто так напасть на острова, лежащие в пограничной зоне, по нескольким причинам. "Во-первых, во время конфликта не объявлялась война, только военное положение, и в такой ситуации нападение на остров с иностранными туристами стало бы слишком сильным ударом по репутации Камбоджи, которая сейчас пытается выставить себя перед миром жертвой "нападения" Таиланда, хотя камбоджийские военные первыми открыли огонь", - сказал эксперт. Во-вторых, продолжил он, даже в случае объявления войны камбоджийцы, не захватив ни одного участка материковой береговой линии провинции Трат, не смогли бы организовать десант на острова с таиландской территории, использовав фактор неожиданности. "А при нападении со стороны морских границ Камбоджи у камбоджийских военно-морских сил нет шансов выдержать бой с кораблями и авиацией ВМС Таиланда, которые базируются на таиландском Восточном побережье", - полагает эксперт. По его словам, российским туристам нечего опасаться на островах провинции Трат, которые они любят посещать. "Опасаться нечего ни сейчас, ни во время начинающегося через два месяца пикового туристического сезона, если нынешняя конфронтация не перейдет в полномасштабную войну. Но в этом случае все туристические заезды на острова будут и так заблаговременно запрещены", - подчеркнул Минг-Ручиралай. Эксперт добавил, что, по словам работников администрации провинции Трат, с которыми он встречался во время поездки на границу, в первую неделю после введения военного положения гостиничные продажи на островах снизились на 30%, а затем снова стали увеличиваться. "Надеюсь, что к "высокому" сезону в ноябре - январе ситуация между Таиландом и Камбоджей полностью нормализуется", - сказал он.
Все три острова относятся к провинции Трат. Ко Кут и Ко Мак находятся в пограничной зоне Сиамского залива, которая является предметом давнего территориального спора Таиланда и Камбоджи. В число спорных входят и пять участков 800-километровой сухопутной границы между странами. С боестолкновений на этих участках 24 июля начался пограничный конфликт между двумя странами, который продолжался до прекращения огня 28 июля.
"В провинции Трат, как и в соседней Чантхабури, пока действует военное положение. Но на поездки туристов на острова с пристаней в Трате это большого влияния не оказывает", - сказал эксперт, который родился и вырос в провинции Трат, а после окончания университета и Академии полиции Таиланда прослужил 12 лет в пограничной полиции на сухопутных и морских границах с Камбоджей.
Он рассказал, что материковая часть провинции Трат 27-28 июля подверглась артиллерийским обстрелам с территории Камбоджи. Также были зафиксированы попытки камбоджийских войск пересечь границу, однако их остановила морская пехота военно-морских сил Таиланда, чьим районом ответственности являются провинции Трат и Чантхабури.
"Больше попыток прорыва со стороны Камбоджи не было, но концентрация войск на камбоджийской стороне сухопутной границы осталась, напряженность сохраняется", - сообщил Минг-Ручиралай, отметив, что на морских границах угрозы в настоящее время не ощущаются.
По его словам, камбоджийцы не могут просто так напасть на острова, лежащие в пограничной зоне, по нескольким причинам.
"Во-первых, во время конфликта не объявлялась война, только военное положение, и в такой ситуации нападение на остров с иностранными туристами стало бы слишком сильным ударом по репутации Камбоджи, которая сейчас пытается выставить себя перед миром жертвой "нападения" Таиланда, хотя камбоджийские военные первыми открыли огонь", - сказал эксперт.
Во-вторых, продолжил он, даже в случае объявления войны камбоджийцы, не захватив ни одного участка материковой береговой линии провинции Трат, не смогли бы организовать десант на острова с таиландской территории, использовав фактор неожиданности.
"А при нападении со стороны морских границ Камбоджи у камбоджийских военно-морских сил нет шансов выдержать бой с кораблями и авиацией ВМС Таиланда, которые базируются на таиландском Восточном побережье", - полагает эксперт.
По его словам, российским туристам нечего опасаться на островах провинции Трат, которые они любят посещать.
"Опасаться нечего ни сейчас, ни во время начинающегося через два месяца пикового туристического сезона, если нынешняя конфронтация не перейдет в полномасштабную войну. Но в этом случае все туристические заезды на острова будут и так заблаговременно запрещены", - подчеркнул Минг-Ручиралай.
Эксперт добавил, что, по словам работников администрации провинции Трат, с которыми он встречался во время поездки на границу, в первую неделю после введения военного положения гостиничные продажи на островах снизились на 30%, а затем снова стали увеличиваться.
"Надеюсь, что к "высокому" сезону в ноябре - январе ситуация между Таиландом и Камбоджей полностью нормализуется", - сказал он.
