Экс-мэр Тулуна Карих получил пять лет колонии
Экс-мэр Тулуна Карих получил пять лет колонии за растрату
© Следственный Комитет РоссииЮрий Карих
© Следственный Комитет России
Юрий Карих. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 12 авг - РИА Новости. Суд приговорил бывшего мэра города Тулуна к 5 годам колонии общего режима по четырем статьям УК РФ, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Тулунский городской суд вынес приговор бывшему мэру города Тулуна Юрию Кариху. Обвинение экс-мэру было предъявлено по статьям о превышении должностных полномочий, халатности, злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Суд установил, что глава города в 2014-2023 годах не принял мер к расселению 29 семей, проживающих в аварийном здании общежития. Также Карих в 2020 году во внеочередном порядке незаконно включил в реестр пострадавших от наводнения, случившегося в Тулуне летом 2019 года, жильцов 11 домов. В результате они получили право на предоставление жилья из государственного жилищного фонда. Кроме того, в 2020-2022 годах Юрий Карих путем оформления на аффилированных лиц получил право собственности на муниципальный земельный участок, причинив администрации Тулуна ущерб на сумму более 1,2 миллиона рублей. А в 2022 году он неправомерно предоставил в собственность сына земельный участок, причинив муниципалитету ущерб на 412 тысяч рублей.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года. Осужденный взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела подсудимый свою вину признал в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, до окончания расследования им приняты меры по возмещению ущерба.
В отношении соучастников преступлений расследование уголовного дела продолжается.