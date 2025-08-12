https://ria.ru/20250812/tsentrobank-2034721540.html

Центробанк объяснил, почему россияне стали чаще снимать наличные

Центробанк объяснил, почему россияне стали чаще снимать наличные

Центробанк объяснил, почему россияне стали чаще снимать наличные

Россияне стали чаще снимать наличные деньги из-за отключений интернета, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка. РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россияне стали чаще снимать наличные деньги из-за отключений интернета, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка."Спрос немного выше значений прошлых лет. Отклонение может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчетов на фоне новостей о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о временном отключении интернета в отдельных регионах", — указано в докладе.В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ограничения в работе мобильного интернета, о которых сообщают жители российских регионов, заявил, что угроза со стороны киевского режима очевидна, поэтому принимаемые меры безопасности оправданны.С июня в российских регионах наблюдаются систематические перебои в работе мобильной связи и интернета. Зачастую это связано с мерами безопасности из-за усилившихся атак украинских беспилотников.

