Рейтинг@Mail.ru
Центробанк объяснил, почему россияне стали чаще снимать наличные - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 12.08.2025 (обновлено: 15:21 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/tsentrobank-2034721540.html
Центробанк объяснил, почему россияне стали чаще снимать наличные
Центробанк объяснил, почему россияне стали чаще снимать наличные - РИА Новости, 12.08.2025
Центробанк объяснил, почему россияне стали чаще снимать наличные
Россияне стали чаще снимать наличные деньги из-за отключений интернета, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T09:04:00+03:00
2025-08-12T15:21:00+03:00
дмитрий песков
общество
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849891420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d782b08953347817682d2bc793b7e5bf.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россияне стали чаще снимать наличные деньги из-за отключений интернета, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.&quot;Спрос немного выше значений прошлых лет. Отклонение может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчетов на фоне новостей о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о временном отключении интернета в отдельных регионах&quot;, — указано в докладе.В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ограничения в работе мобильного интернета, о которых сообщают жители российских регионов, заявил, что угроза со стороны киевского режима очевидна, поэтому принимаемые меры безопасности оправданны.С июня в российских регионах наблюдаются систематические перебои в работе мобильной связи и интернета. Зачастую это связано с мерами безопасности из-за усилившихся атак украинских беспилотников.
https://ria.ru/20250619/tsb-2024046206.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849891420_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b9eb11b850df7507bb9c56eadb445736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, общество, россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Дмитрий Песков, Общество, Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк объяснил, почему россияне стали чаще снимать наличные

Центробанк: россияне стали чаще снимать наличные из-за отключений интернета

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель пользуется банкоматом
Посетитель пользуется банкоматом - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Посетитель пользуется банкоматом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россияне стали чаще снимать наличные деньги из-за отключений интернета, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.
«

"Спрос немного выше значений прошлых лет. Отклонение может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчетов на фоне новостей о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о временном отключении интернета в отдельных регионах", — указано в докладе.

В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ограничения в работе мобильного интернета, о которых сообщают жители российских регионов, заявил, что угроза со стороны киевского режима очевидна, поэтому принимаемые меры безопасности оправданны.
С июня в российских регионах наблюдаются систематические перебои в работе мобильной связи и интернета. Зачастую это связано с мерами безопасности из-за усилившихся атак украинских беспилотников.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В ЦБ назвали число россиян, не пользующихся наличными
19 июня, 20:47
 
Дмитрий ПесковОбществоРоссияЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала