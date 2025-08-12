https://ria.ru/20250812/trud-2034759389.html

Средний рост производительности труда в Москве за пять лет составил 4,1%

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Средний прирост производительности труда в Москве за последние пять лет, с 2019 по 2023 годы, составил 4,1% в год, указывается в исследовании, проведенном в Финансовом университете при правительстве России. Этот показатель почти в три раза превышает средний индекс по мировой экономике — +1,4%, заявил автор работы, профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций университета Александр Сафонов в комментарии для "Ведомости. Города". Сафонов уточнил, что в исследовании производительность труда оценивается по валовому объему выпускаемой продукции на одного занятого в экономике. Существует другой метод, где показатель измеряется по валовому объему выпускаемой продукции на отработанный час. Предпочтение отдали первому, так как он гарантирует сопоставимость данных — из-за ограниченной доступности показателей отработанных часов на городском уровне. Исследование основано на официальной статистике, в том числе Росстата и Всемирного Банка, и затрагивает 21 крупнейший город из G20. В тройку лидеров вместе с Москвой вошли также Шанхай, где производительность труда за пять лет в среднем увеличивалась на 5,3% в год, и Пекин — 5,5%. В исследовании говорится, что в Нью-Йорке, Милане, Брюсселе, Берлине и Сиднее в 2019-2023 годы средние темпы роста производительности труда составили меньше 1%, в Лос-Анджелесе и Сеуле – рост в среднем был 1-2%, в Стамбуле, Дели и Джакарте – от 2 до 3%. Есть и города, где среднегодовые темпы роста были отрицательными. Это Токио, Торонто, Лондон, Париж и другие. Опубликованная Росстатом в апреле этого года первичная оценка производительности труда субъектов России за 2023 год показывает, что в Москве этот индекс увеличился на 6,3%. В среднем по стране — на 2,3%. Попасть в тройку лидеров Москве помогли стабильная экономика, инновационная инфраструктура и большая концентрация человеческого капитала. Исследование указывает, что осуществление проекта "Производительность труда" в столице также обеспечило рост. Автор работы отмечает, что производительность труда является основным показателем стабильного развития, когда в мировой политике наблюдаются неустойчивые отношения между странами. По информации опубликованного в январе доклада Всемирного экономического форума, падение темпов роста производительности труда повлияло на свыше половины замедления глобального ВВП с 2008 года. Будущее производительности в мегаполисах будет обозначаться двумя основными драйверами — технологическим развитием и качеством человеческого капитала. В зависимости от взаимодействия этих факторов возможно разное развитие событий – от технологического прорыва до углубления социального неравенства.

