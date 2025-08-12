https://ria.ru/20250812/tramp-2034893211.html

Трамп хочет обсудить с Путиным не только Украину, заявил Белый дом

Трамп хочет обсудить с Путиным не только Украину, заявил Белый дом - РИА Новости, 12.08.2025

Трамп хочет обсудить с Путиным не только Украину, заявил Белый дом

Президент США Дональд Трамп заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого... РИА Новости, 12.08.2025

ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Что касается взглядов президента, я думаю, что он заинтересован в проведении таких переговоров, но его главный приоритет сейчас - прекратить эту войну", - сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос о том, открыт ли Трамп к разговору с РФ по темам, которые не касаются украинского конфликта.

