Трамп хочет обсудить с Путиным не только Украину, заявил Белый дом - РИА Новости, 12.08.2025
21:00 12.08.2025
Трамп хочет обсудить с Путиным не только Украину, заявил Белый дом
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Что касается взглядов президента, я думаю, что он заинтересован в проведении таких переговоров, но его главный приоритет сейчас - прекратить эту войну", - сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос о том, открыт ли Трамп к разговору с РФ по темам, которые не касаются украинского конфликта.
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Что касается взглядов президента, я думаю, что он заинтересован в проведении таких переговоров, но его главный приоритет сейчас - прекратить эту войну", - сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос о том, открыт ли Трамп к разговору с РФ по темам, которые не касаются украинского конфликта.
В миреРоссияСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
