Белый дом не исключил возможность визита Трампа в Россию
20:29 12.08.2025 (обновлено: 20:32 12.08.2025)
Белый дом не исключил возможность визита Трампа в Россию
в мире
россия
сша
дональд трамп
администрация президента сша
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о возможности визита президента США Дональда Трампа в Россию в будущем."Возможно, что в будущем есть планы поехать в Россию", - сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Трамп посетить РФ.
в мире, россия, сша, дональд трамп, администрация президента сша
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Администрация президента США
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о возможности визита президента США Дональда Трампа в Россию в будущем.
«
"Возможно, что в будущем есть планы поехать в Россию", - сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Трамп посетить РФ.
Внешнеполитический вызов Аляски
11 августа, 08:00
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампАдминистрация президента США
 
 
