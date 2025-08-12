https://ria.ru/20250812/tramp-2034889310.html
Белый дом не исключил возможность визита Трампа в Россию
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о возможности визита президента США Дональда Трампа в Россию в будущем."Возможно, что в будущем есть планы поехать в Россию", - сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Трамп посетить РФ.
