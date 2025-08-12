Трамп планирует подать в суд на главу ФРС

Рейтинг@Mail.ru
16:51 12.08.2025 (обновлено: 18:25 12.08.2025)
сша
федеральная резервная система сша
в мире
дональд трамп
джером пауэлл
ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обдумывает подачу иска против председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла."Я рассматриваю возможность допущения к производству крупного судебного иска против Пауэлла из-за ужасной и крайне непрофессиональной работы, которую он проделал, управляя строительством зданий ФРС", — написал Трамп в соцсети Truth Social.По словам президента, Пауэлл потратил на выполнение работ миллиард долларов, тогда как на это хватило бы 50 миллионов.Хозяин Белого дома неоднократно критиковал главу ФРС за медленное снижение процентных ставок и допускал его увольнение. При этом, по оценкам экспертов, смена председателя плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ведомства. Американские СМИ передавали, что Трамп обсуждал возможность увольнения Пауэлла с республиканцами и якобы получил их поддержку, однако позже сам президент опроверг эти планы.Согласно закону 1913 года, председателя ФРС можно уволить только по серьезной причине — например, за злоупотребление полномочиями. За всю историю ведомства этого ни разу не происходило.
сша, федеральная резервная система сша, в мире, дональд трамп, джером пауэлл
США, Федеральная резервная система США, В мире, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
СШАФедеральная резервная система СШАВ миреДональд ТрампДжером Пауэлл
 
 
