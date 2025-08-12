https://ria.ru/20250812/tramp-2034842929.html

Трамп планирует подать в суд на главу ФРС

Трамп планирует подать в суд на главу ФРС - РИА Новости, 12.08.2025

Трамп планирует подать в суд на главу ФРС

Президент США Дональд Трамп заявил, что обдумывает подачу иска против председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T16:51:00+03:00

2025-08-12T16:51:00+03:00

2025-08-12T18:25:00+03:00

сша

федеральная резервная система сша

в мире

дональд трамп

джером пауэлл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_237f89042cf570c6330d293c672bdc3d.jpg

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обдумывает подачу иска против председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла."Я рассматриваю возможность допущения к производству крупного судебного иска против Пауэлла из-за ужасной и крайне непрофессиональной работы, которую он проделал, управляя строительством зданий ФРС", — написал Трамп в соцсети Truth Social.По словам президента, Пауэлл потратил на выполнение работ миллиард долларов, тогда как на это хватило бы 50 миллионов.Хозяин Белого дома неоднократно критиковал главу ФРС за медленное снижение процентных ставок и допускал его увольнение. При этом, по оценкам экспертов, смена председателя плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ведомства. Американские СМИ передавали, что Трамп обсуждал возможность увольнения Пауэлла с республиканцами и якобы получил их поддержку, однако позже сам президент опроверг эти планы.Согласно закону 1913 года, председателя ФРС можно уволить только по серьезной причине — например, за злоупотребление полномочиями. За всю историю ведомства этого ни разу не происходило.

https://ria.ru/20250812/shiff-2034755058.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, федеральная резервная система сша, в мире, дональд трамп, джером пауэлл