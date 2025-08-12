Рейтинг@Mail.ru
США рассматривают новую меру для борьбы с беспорядками, пишет WP
13:48 12.08.2025 (обновлено: 14:02 12.08.2025)
США рассматривают новую меру для борьбы с беспорядками, пишет WP
США рассматривают новую меру для борьбы с беспорядками, пишет WP - РИА Новости, 12.08.2025
США рассматривают новую меру для борьбы с беспорядками, пишет WP
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по созданию сил быстрого реагирования, состоящих из сотен военнослужащих национальной гвардии,... РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по созданию сил быстрого реагирования, состоящих из сотен военнослужащих национальной гвардии, на гражданские беспорядки, пишет газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы Пентагона. "Администрация Трампа рассматривает планы создания "сил быстрого реагирования на внутренние гражданские беспорядки", состоящих из сотен военнослужащих национальной гвардии", - говорится в публикации. По данным издания, план предусматривает постоянное нахождение 600 военнослужащих в состоянии боевой готовности, чтобы их можно было развернуть всего за час. "Они будут разделены на две группы по 300 человек и размещены на военных базах в Алабаме и Аризоне", - пишет издание. В понедельник президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.
США рассматривают новую меру для борьбы с беспорядками, пишет WP

WP: США могут создать силы быстрого реагирования на беспорядки

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкВоенный Национальной гвардии в Лос-Анджелесе
Военный Национальной гвардии в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Военный Национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по созданию сил быстрого реагирования, состоящих из сотен военнослужащих национальной гвардии, на гражданские беспорядки, пишет газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы Пентагона.
"Администрация Трампа рассматривает планы создания "сил быстрого реагирования на внутренние гражданские беспорядки", состоящих из сотен военнослужащих национальной гвардии", - говорится в публикации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Мэр Вашингтона раскритиковала Трампа за ввод нацгвардии в город
01:13
По данным издания, план предусматривает постоянное нахождение 600 военнослужащих в состоянии боевой готовности, чтобы их можно было развернуть всего за час.
"Они будут разделены на две группы по 300 человек и размещены на военных базах в Алабаме и Аризоне", - пишет издание.
В понедельник президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.
Столкновения протестующих и полиции в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Трамп заявил, что без Нацгвардии Лос-Анджелес был бы уничтожен
9 июня, 19:27
9 июня, 19:27
 
В миреСШАВашингтон (штат)АлабамаДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
