США рассматривают новую меру для борьбы с беспорядками, пишет WP

2025-08-12T13:48:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

алабама

дональд трамп

пит хегсет

министерство обороны сша

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по созданию сил быстрого реагирования, состоящих из сотен военнослужащих национальной гвардии, на гражданские беспорядки, пишет газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы Пентагона. "Администрация Трампа рассматривает планы создания "сил быстрого реагирования на внутренние гражданские беспорядки", состоящих из сотен военнослужащих национальной гвардии", - говорится в публикации. По данным издания, план предусматривает постоянное нахождение 600 военнослужащих в состоянии боевой готовности, чтобы их можно было развернуть всего за час. "Они будут разделены на две группы по 300 человек и размещены на военных базах в Алабаме и Аризоне", - пишет издание. В понедельник президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.

сша

вашингтон (штат)

алабама

2025

