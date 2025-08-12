https://ria.ru/20250812/tramp-2034703445.html
Трамп подтвердил приостановку повышения пошлин на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп подтвердил подписание указа о приостановке повышения импортных пошлин на товары из Китая сроком на 90 дней. РИА Новости, 12.08.2025
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил подписание указа о приостановке повышения импортных пошлин на товары из Китая сроком на 90 дней. "Я только что подписал указ, который продлевает действие приостановки пошлин в отношении Китая еще на 90 дней. Все остальные положения соглашения останутся прежними", - говорится в публикации Трампа в социальной сети Truth Social. Ранее телеканал CNBC со ссылкой на представителя Белого дома сообщал, что глава Белого дома подписал указ, который откладывает на 90 дней введение новых повышенных пошлин на импорт из Китая за несколько часов до того момента, когда должна была закончиться предыдущая пауза на повышение пошлин против КНР, введенная Трампом.
