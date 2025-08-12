https://ria.ru/20250812/tramp-2034703083.html
"Она победила": Трамп сделал заявление о России
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия является сильной страной, умеющей побеждать в войнах, заявил президент США Дональд Трампа на брифинге перед журналистами в Белом доме."Россияне сильные, поэтому они продолжают воевать. <…> Она (Россия. — Прим. ред.) победила Гитлера. Мы (США. — Прим. ред.) тоже. Она победила Наполеона", — сказал он.
"Она победила": Трамп сделал заявление о России
Трамп: Россия выигрывала войны, победив Гитлера и Наполеона