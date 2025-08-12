Рейтинг@Mail.ru
"Она победила": Трамп сделал заявление о России
04:13 12.08.2025 (обновлено: 14:48 12.08.2025)
"Она победила": Трамп сделал заявление о России
Россия является сильной страной, умеющей побеждать в войнах, заявил президент США Дональд Трампа на брифинге перед журналистами в Белом доме. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия является сильной страной, умеющей побеждать в войнах, заявил президент США Дональд Трампа на брифинге перед журналистами в Белом доме."Россияне сильные, поэтому они продолжают воевать. &lt;…&gt; Она (Россия. — Прим. ред.) победила Гитлера. Мы (США. — Прим. ред.) тоже. Она победила Наполеона", — сказал он.
в мире, россия, сша, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 11 августа 2025 года
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 11 августа 2025 года
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия является сильной страной, умеющей побеждать в войнах, заявил президент США Дональд Трампа на брифинге перед журналистами в Белом доме.
"Россияне сильные, поэтому они продолжают воевать. <…> Она (Россия. — Прим. ред.) победила Гитлера. Мы (США. — Прим. ред.) тоже. Она победила Наполеона", — сказал он.
"Все кончено": в Киеве высказались после слов Трампа о саммите на Аляске
В миреРоссияСШАДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
