Трамп объявил нового главу Бюро трудовой статистики США

ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил замену уволенной ранее главы Бюро трудовой статистики страны, выдвинув на этот пост экономиста Э Джея Энтони. Второго августа Трамп приказал уволить предыдущую главу Бюро трудовой статистики Эрику МакЭнтарфер из-за якобы сфальсифицированных данных по занятости в стране. "Я рад объявить, что номинирую высоко уважаемого экономиста, доктора Э Джея Энтони следующим комиссаром Бюро трудовой статистики", - заявил Трамп в социальной сети Truth Social. Американский президент добавил, что Энтони предстоит обеспечить публикацию "честных и точных" данных по занятости в Америке, а также выразил уверенность, что тот будет делать "невероятную работу" на новой должности. Увольнение МакЭнтарфер произошло после того, как ведомство выпустило обновленный отчет за июль, в котором сообщалось о создании 73 тысяч рабочих мест, что значительно меньше, чем ожидалось. Кроме того, уточненные данные за май и июнь были существенно пересмотрены в сторону понижения - на 258 тысяч рабочих мест меньше, чем заявлялось ранее. По мнению Трампа, эти данные были сфальсифицированы, чтобы "опорочить" республиканцев и его лично. Трамп также обвинил МакЭнтарфер в фальсификации данные о рабочих местах перед прошлогодними выборами, чтобы повысить шансы на победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

