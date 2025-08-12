https://ria.ru/20250812/tragediya-2034773950.html

Губернатор Мурманской области назвал трагедию "Курска" символом мужества

Губернатор Мурманской области назвал трагедию "Курска" символом мужества - РИА Новости, 12.08.2025

Губернатор Мурманской области назвал трагедию "Курска" символом мужества

Катастрофа атомной подводной лодки (АПЛ) "Курск", со дня которой во вторник исполнилось 25 лет, стала символом безмерного мужества моряков-подводников, заявил... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T12:55:00+03:00

2025-08-12T12:55:00+03:00

2025-08-12T13:25:00+03:00

происшествия

мурманская область

баренцево море

андрей чибис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150024/77/1500247741_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_20e0b17a8dd7fb157aa18aac1993e518.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Катастрофа атомной подводной лодки (АПЛ) "Курск", со дня которой во вторник исполнилось 25 лет, стала символом безмерного мужества моряков-подводников, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "Эта трагедия стала символом безмерного мужества моряков-подводников, которые до конца оставались верны своему долгу. Для многих семей это рана, которая не заживает, а для всей страны - напоминание о цене службы и подвига", – написал он в своем Telegram-канале. Катастрофа АПЛ К-141 "Курск" произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений в результате взрыва торпеды в первом отсеке. Неуправляемая лодка пошла ко дну и ударилась о грунт, после чего произошел взрыв всего боезапаса лодки. Все 118 моряков, находившиеся на борту, погибли.

https://ria.ru/20250812/kursk-2034604152.html

мурманская область

баренцево море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мурманская область, баренцево море, андрей чибис