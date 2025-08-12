https://ria.ru/20250812/tragediya-2034773950.html
Губернатор Мурманской области назвал трагедию "Курска" символом мужества
2025-08-12T12:55:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Катастрофа атомной подводной лодки (АПЛ) "Курск", со дня которой во вторник исполнилось 25 лет, стала символом безмерного мужества моряков-подводников, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "Эта трагедия стала символом безмерного мужества моряков-подводников, которые до конца оставались верны своему долгу. Для многих семей это рана, которая не заживает, а для всей страны - напоминание о цене службы и подвига", – написал он в своем Telegram-канале. Катастрофа АПЛ К-141 "Курск" произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений в результате взрыва торпеды в первом отсеке. Неуправляемая лодка пошла ко дну и ударилась о грунт, после чего произошел взрыв всего боезапаса лодки. Все 118 моряков, находившиеся на борту, погибли.
