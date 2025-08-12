Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Мурманской области назвал трагедию "Курска" символом мужества
12:55 12.08.2025 (обновлено: 13:25 12.08.2025)
Губернатор Мурманской области назвал трагедию "Курска" символом мужества
Губернатор Мурманской области назвал трагедию "Курска" символом мужества
Губернатор Мурманской области назвал трагедию "Курска" символом мужества
Катастрофа атомной подводной лодки (АПЛ) "Курск", со дня которой во вторник исполнилось 25 лет, стала символом безмерного мужества моряков-подводников, заявил
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Катастрофа атомной подводной лодки (АПЛ) "Курск", со дня которой во вторник исполнилось 25 лет, стала символом безмерного мужества моряков-подводников, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "Эта трагедия стала символом безмерного мужества моряков-подводников, которые до конца оставались верны своему долгу. Для многих семей это рана, которая не заживает, а для всей страны - напоминание о цене службы и подвига", – написал он в своем Telegram-канале. Катастрофа АПЛ К-141 "Курск" произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений в результате взрыва торпеды в первом отсеке. Неуправляемая лодка пошла ко дну и ударилась о грунт, после чего произошел взрыв всего боезапаса лодки. Все 118 моряков, находившиеся на борту, погибли.
Губернатор Мурманской области назвал трагедию "Курска" символом мужества

Чибис: трагедия АПЛ "Курск" стала символом мужества моряков-подводников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Катастрофа атомной подводной лодки (АПЛ) "Курск", со дня которой во вторник исполнилось 25 лет, стала символом безмерного мужества моряков-подводников, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Эта трагедия стала символом безмерного мужества моряков-подводников, которые до конца оставались верны своему долгу. Для многих семей это рана, которая не заживает, а для всей страны - напоминание о цене службы и подвига", – написал он в своем Telegram-канале.
Катастрофа АПЛ К-141 "Курск" произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений в результате взрыва торпеды в первом отсеке. Неуправляемая лодка пошла ко дну и ударилась о грунт, после чего произошел взрыв всего боезапаса лодки. Все 118 моряков, находившиеся на борту, погибли.
Гибель атомной подводной лодки "Курск", затонувшей в 2000 году
