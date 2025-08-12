https://ria.ru/20250812/traditsii-2034717817.html

В РПЦ рассказали о сохранении православных традиций на Аляске

В РПЦ рассказали о сохранении православных традиций на Аляске - РИА Новости, 12.08.2025

В РПЦ рассказали о сохранении православных традиций на Аляске

Многие коренные жители Аляски сохраняют православные традиции, православных на Аляске больше, чем в других штатах, рассказал РИА Новости советник патриарха... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T08:31:00+03:00

2025-08-12T08:31:00+03:00

2025-08-12T08:31:00+03:00

аляска

америка

сша

николай балашов

владимир путин

дональд трамп

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564268840_0:330:2730:1866_1920x0_80_0_0_2568b872c7882ca60435351d8e8146f2.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Многие коренные жители Аляски сохраняют православные традиции, православных на Аляске больше, чем в других штатах, рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Аляска — именно та часть американского континента, с которой началось распространение православной веры в Новом Свете — трудами русских монахов-миссионеров, таких как преподобный Герман Аляскинский, святитель Иннокентий Вениаминов. И доныне русские православные традиции сохраняются многими коренными жителями Аляски. Относительная численность православного населения в Аляске действительно выше, чем в других штатах США", - сказал отец Николай Балашов. Преподобный Герман Аляскинский (1751-1837) - Валаамский монах, в первой трети XIX века - руководитель Русской духовной миссии, находившейся на острове Кадьяк. Сейчас мощи святого хранятся на том же острове в храме Воскресения Христова. Аляска входила в состав Российской Империи до 1867 года, когда регион был продан американскому правительству по решению Александра II. Православие сохранилось и распространялось на этой земле и после 1867 года. В 1970 году Православная церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви. Как отмечается на сайте РПЦ, основание Православной церкви в Америке положено именно валаамскими иноками-миссионерами, прибывшими на остров Кадьяк в 1794 году по определению синода Русской церкви. Сейчас юрисдикция Православной церкви в Америке распространяется на США и некоторые приходы в Канаде, Мексике и Южной Америке.

https://ria.ru/20250812/zhitel-2034717481.html

https://ria.ru/20250811/tramp-2034649291.html

аляска

америка

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аляска, америка, сша, николай балашов, владимир путин, дональд трамп, русская православная церковь