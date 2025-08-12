В РПЦ рассказали о сохранении православных традиций на Аляске
Протоиерей Балашов: на Аляске больше православных, чем в других штатах США
Русская православная церковь на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Многие коренные жители Аляски сохраняют православные традиции, православных на Аляске больше, чем в других штатах, рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Аляска — именно та часть американского континента, с которой началось распространение православной веры в Новом Свете — трудами русских монахов-миссионеров, таких как преподобный Герман Аляскинский, святитель Иннокентий Вениаминов. И доныне русские православные традиции сохраняются многими коренными жителями Аляски. Относительная численность православного населения в Аляске действительно выше, чем в других штатах США", - сказал отец Николай Балашов.
Преподобный Герман Аляскинский (1751-1837) - Валаамский монах, в первой трети XIX века - руководитель Русской духовной миссии, находившейся на острове Кадьяк. Сейчас мощи святого хранятся на том же острове в храме Воскресения Христова.
Аляска входила в состав Российской Империи до 1867 года, когда регион был продан американскому правительству по решению Александра II. Православие сохранилось и распространялось на этой земле и после 1867 года. В 1970 году Православная церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви. Как отмечается на сайте РПЦ, основание Православной церкви в Америке положено именно валаамскими иноками-миссионерами, прибывшими на остров Кадьяк в 1794 году по определению синода Русской церкви. Сейчас юрисдикция Православной церкви в Америке распространяется на США и некоторые приходы в Канаде, Мексике и Южной Америке.
