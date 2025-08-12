https://ria.ru/20250812/terrorizm-2034770944.html

Доля молодых людей среди задержанных за терроризм достигла 65 процентов

россия

москва

александр бортников

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Доля молодых людей среди задержанных за преступления террористической направленности в России достигла 65%, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников. Во вторник в Москве состоялось заседание НАК, на котором был отмечен рост в 2025 году преступлений террористической направленности лицами, попавшими под влияние украинских спецслужб. "Наиболее подверженными вовлечению в террористическую деятельность являются молодые люди, доля которых в общем числе задержанных достигла 65%", - сказал Бортников на открытии заседания, видеоролик с его выступлением опубликовал НАК. Кроме того, по его словам, фиксируется устойчивая тенденция увеличения количества терактов, совершённых несовершеннолетними.

