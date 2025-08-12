Рейтинг@Mail.ru
Доля молодых людей среди задержанных за терроризм достигла 65 процентов
12:48 12.08.2025
Доля молодых людей среди задержанных за терроризм достигла 65 процентов
россия
москва
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Доля молодых людей среди задержанных за преступления террористической направленности в России достигла 65%, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников. Во вторник в Москве состоялось заседание НАК, на котором был отмечен рост в 2025 году преступлений террористической направленности лицами, попавшими под влияние украинских спецслужб. "Наиболее подверженными вовлечению в террористическую деятельность являются молодые люди, доля которых в общем числе задержанных достигла 65%", - сказал Бортников на открытии заседания, видеоролик с его выступлением опубликовал НАК. Кроме того, по его словам, фиксируется устойчивая тенденция увеличения количества терактов, совершённых несовершеннолетними.
россия
москва
россия, москва, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Москва, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Доля молодых людей среди задержанных за преступления террористической направленности в России достигла 65%, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
Во вторник в Москве состоялось заседание НАК, на котором был отмечен рост в 2025 году преступлений террористической направленности лицами, попавшими под влияние украинских спецслужб.
«
"Наиболее подверженными вовлечению в террористическую деятельность являются молодые люди, доля которых в общем числе задержанных достигла 65%", - сказал Бортников на открытии заседания, видеоролик с его выступлением опубликовал НАК.
Кроме того, по его словам, фиксируется устойчивая тенденция увеличения количества терактов, совершённых несовершеннолетними.
