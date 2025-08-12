https://ria.ru/20250812/terakt-2034740571.html

Мужчина, готовивший теракт в Подмосковье, покинул Украину из-за мобилизации

Мужчина, готовивший теракт в Подмосковье, покинул Украину из-за мобилизации - РИА Новости, 12.08.2025

Мужчина, готовивший теракт в Подмосковье, покинул Украину из-за мобилизации

Агент Киева, собиравшийся взорвать высокопоставленного российского военного, рассказал на видео ФСБ, что, уклоняясь от мобилизации на Украине, приехал в Россию... РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Агент Киева, собиравшийся взорвать высокопоставленного российского военного, рассказал на видео ФСБ, что, уклоняясь от мобилизации на Украине, приехал в Россию в 2023 году и получил гражданство. Силовики задержали агента украинских спецслужб, который планировал убийство высокопоставленного военнослужащего Минобороны России, сообщила ФСБ. Мужчина готовил теракт на территории Подмосковья. Он изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле, затем должен был припарковать машину, начиненную более чем 60 килограммами взрывчатки, в условленном месте и взорвать ее в момент прохода вблизи российского военного. "Я гражданин Украины. В 2023 году приехал в Россию, уехал из Украины от мобилизации, получил российское гражданство. Через знакомого я познакомился с сотрудником сил специальных операций Украины, он предложил мне документы отсрочки от мобилизации в обмен на диверсионные действия. Там была задача купить автомобиль, купить компоненты самодельного взрывного устройства, установить это в автомобиль - все инструкции он скидывал в электронном виде. Взрывное устройство было установлено в днище, под запасное колесо", - сказал задержанный.

