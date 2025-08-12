https://ria.ru/20250812/terakt-2034735445.html

ФСБ показала задержание агента Киева, готовившего теракт в Подмосковье

ФСБ показала задержание агента Киева, готовившего теракт в Подмосковье - РИА Новости, 12.08.2025

ФСБ показала задержание агента Киева, готовившего теракт в Подмосковье

12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания агента Киева, который собирался взорвать высокопоставленного российского военнослужащего в Подмосковье.На опубликованных кадрах видны остановленная машина и задержанный, которого на газоне недалеко от проезжей части держат оперативники. Они спрашивают его, из чего было сделано взрывное устройство, тот отвечает, что из селитры. Также демонстрируются электрические провода, проложенные в автомобиле, для приведения в действие взрывного устройства.Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании агента украинских спецслужб по псевдонимом "Ворон", гражданина России и Украины, готовившего теракт против высокопоставленного российского военнослужащего на территории Московской области. Он на деньги противника приобрёл автомобиль и начинил его более чем 60 килограммами взрывчатки, припарковал в установленном кураторами месте и должен был взорвать, когда планируемая жертва теракта проходила бы мимо. Задержанный признался, что за сотрудничество с украинскими спецслужбами ему предлагали возможность избежать мобилизации в ВСУ. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, изготовлении, хранении, перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношению взрывчатых веществ или взрывных устройств.

