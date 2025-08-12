Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала задержание агента Киева, готовившего теракт в Подмосковье
10:15 12.08.2025
ФСБ показала задержание агента Киева, готовившего теракт в Подмосковье
ФСБ показала задержание агента Киева, готовившего теракт в Подмосковье
киев
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания агента Киева, который собирался взорвать высокопоставленного российского военнослужащего в Подмосковье.На опубликованных кадрах видны остановленная машина и задержанный, которого на газоне недалеко от проезжей части держат оперативники. Они спрашивают его, из чего было сделано взрывное устройство, тот отвечает, что из селитры. Также демонстрируются электрические провода, проложенные в автомобиле, для приведения в действие взрывного устройства.Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании агента украинских спецслужб по псевдонимом "Ворон", гражданина России и Украины, готовившего теракт против высокопоставленного российского военнослужащего на территории Московской области. Он на деньги противника приобрёл автомобиль и начинил его более чем 60 килограммами взрывчатки, припарковал в установленном кураторами месте и должен был взорвать, когда планируемая жертва теракта проходила бы мимо. Задержанный признался, что за сотрудничество с украинскими спецслужбами ему предлагали возможность избежать мобилизации в ВСУ. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, изготовлении, хранении, перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношению взрывчатых веществ или взрывных устройств.
2025
киев, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Киев, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания агента Киева, который собирался взорвать высокопоставленного российского военнослужащего в Подмосковье.
На опубликованных кадрах видны остановленная машина и задержанный, которого на газоне недалеко от проезжей части держат оперативники. Они спрашивают его, из чего было сделано взрывное устройство, тот отвечает, что из селитры. Также демонстрируются электрические провода, проложенные в автомобиле, для приведения в действие взрывного устройства.
Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании агента украинских спецслужб по псевдонимом "Ворон", гражданина России и Украины, готовившего теракт против высокопоставленного российского военнослужащего на территории Московской области. Он на деньги противника приобрёл автомобиль и начинил его более чем 60 килограммами взрывчатки, припарковал в установленном кураторами месте и должен был взорвать, когда планируемая жертва теракта проходила бы мимо. Задержанный признался, что за сотрудничество с украинскими спецслужбами ему предлагали возможность избежать мобилизации в ВСУ. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, изготовлении, хранении, перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношению взрывчатых веществ или взрывных устройств.
