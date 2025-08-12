https://ria.ru/20250812/terakt-2034735445.html
ФСБ показала задержание агента Киева, готовившего теракт в Подмосковье
ФСБ показала задержание агента Киева, готовившего теракт в Подмосковье - РИА Новости, 12.08.2025
ФСБ показала задержание агента Киева, готовившего теракт в Подмосковье
ФСБ показала видео задержания агента Киева, который собирался взорвать высокопоставленного российского военнослужащего в Подмосковье. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T10:15:00+03:00
2025-08-12T10:15:00+03:00
2025-08-12T10:39:00+03:00
киев
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034734098_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_29f9ab62e22ea42b80e417bddeea43fb.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания агента Киева, который собирался взорвать высокопоставленного российского военнослужащего в Подмосковье.На опубликованных кадрах видны остановленная машина и задержанный, которого на газоне недалеко от проезжей части держат оперативники. Они спрашивают его, из чего было сделано взрывное устройство, тот отвечает, что из селитры. Также демонстрируются электрические провода, проложенные в автомобиле, для приведения в действие взрывного устройства.Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании агента украинских спецслужб по псевдонимом "Ворон", гражданина России и Украины, готовившего теракт против высокопоставленного российского военнослужащего на территории Московской области. Он на деньги противника приобрёл автомобиль и начинил его более чем 60 килограммами взрывчатки, припарковал в установленном кураторами месте и должен был взорвать, когда планируемая жертва теракта проходила бы мимо. Задержанный признался, что за сотрудничество с украинскими спецслужбами ему предлагали возможность избежать мобилизации в ВСУ. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, изготовлении, хранении, перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношению взрывчатых веществ или взрывных устройств.
https://ria.ru/20250811/priznanie-2034524741.html
киев
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034734098_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_534e37af3a50643b579e56eae586080b.jpg
Задержание агента Киева, собиравшегося взорвать российского военного в Подмосковье
ФСБ показала видео задержания агента Киева, собиравшегося взорвать российского военного в Подмосковье
2025-08-12T10:15
true
PT1M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Киев, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ показала задержание агента Киева, готовившего теракт в Подмосковье
ФСБ показала задержание агента Киева, готовившего взрыв автомобиля в Подмосковье