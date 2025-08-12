https://ria.ru/20250812/telo-2034866133.html

В Анталье расследуют гибель россиянина, заявило генконсульство

СТАМБУЛ, 12 авг - РИА Новости. Турецкие правоохранительные органы проводят следственные действия в связи со смертью россиянина в Анталье, генеральное консульство РФ окажет содействие в репатриации тела, сообщили РИА Новости дипломаты. "В связи с сообщениями турецких СМИ о гибели российского гражданина в городе Анталья генеральным консульством России в Анталье установлен контакт с местными правоохранительными органами, которые подтвердили, что по данному факту проводятся следственные действия. Причина смерти россиянина устанавливается", - сообщили в генконсульстве. "Генконсульство России держит указанную ситуацию на контроле и в рамках имеющихся полномочий окажет необходимое содействие в вопросах оформления соответствующих документов и репатриации тела россиянина на Родину", - отметили дипломаты. Агентство DHA ранее сообщило, что тело скончавшегося гражданина России, 52-летнего Олега Семичева, обнаружила его бывшая жена в квартире в турецкой Анталье, днем ранее мужчина обращался в больницу после того, как упал.

