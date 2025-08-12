https://ria.ru/20250812/taynik-2034784490.html

В Пермском крае женщине дали девять лет колонии за тайник с оружием

В Пермском крае женщине дали девять лет колонии за тайник с оружием - РИА Новости, 12.08.2025

В Пермском крае женщине дали девять лет колонии за тайник с оружием

Пермячке, организовавшей в лесу тайник, в котором нашли два обреза охотничьих ружей и взрывчатку, суд назначил девять лет колонии, сообщает УФСБ по региону. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T13:28:00+03:00

2025-08-12T13:28:00+03:00

2025-08-12T13:29:00+03:00

происшествия

пермский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_1d895767a2cd012bca62557dc71c5acd.jpg

ПЕРМЬ, 12 авг - РИА Новости. Пермячке, организовавшей в лесу тайник, в котором нашли два обреза охотничьих ружей и взрывчатку, суд назначил девять лет колонии, сообщает УФСБ по региону. По данным ведомства, женщина организовала схрон с оружием и взрывчаткой в лесном массиве в Добрянском районе Пермского края. В результате силовики изъяли оттуда два обреза гладкоствольных охотничьих ружей и 58 граммов взрывчатого вещества. На женщину завели дело о незаконном обороте огнестрельного оружия. "Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Также пермячке выписали штраф в размере 350 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.

https://ria.ru/20250812/zaschita-2034706439.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермский край