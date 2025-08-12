Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае женщине дали девять лет колонии за тайник с оружием - РИА Новости, 12.08.2025
13:28 12.08.2025 (обновлено: 13:29 12.08.2025)
В Пермском крае женщине дали девять лет колонии за тайник с оружием
происшествия
пермский край
ПЕРМЬ, 12 авг - РИА Новости. Пермячке, организовавшей в лесу тайник, в котором нашли два обреза охотничьих ружей и взрывчатку, суд назначил девять лет колонии, сообщает УФСБ по региону. По данным ведомства, женщина организовала схрон с оружием и взрывчаткой в лесном массиве в Добрянском районе Пермского края. В результате силовики изъяли оттуда два обреза гладкоствольных охотничьих ружей и 58 граммов взрывчатого вещества. На женщину завели дело о незаконном обороте огнестрельного оружия. "Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Также пермячке выписали штраф в размере 350 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.
пермский край
Новости
ru-RU
происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
ПЕРМЬ, 12 авг - РИА Новости. Пермячке, организовавшей в лесу тайник, в котором нашли два обреза охотничьих ружей и взрывчатку, суд назначил девять лет колонии, сообщает УФСБ по региону.
По данным ведомства, женщина организовала схрон с оружием и взрывчаткой в лесном массиве в Добрянском районе Пермского края. В результате силовики изъяли оттуда два обреза гладкоствольных охотничьих ружей и 58 граммов взрывчатого вещества. На женщину завели дело о незаконном обороте огнестрельного оружия.
"Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Также пермячке выписали штраф в размере 350 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.
ПроисшествияПермский край
 
 
