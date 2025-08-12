https://ria.ru/20250812/taynik-2034784490.html
В Пермском крае женщине дали девять лет колонии за тайник с оружием
В Пермском крае женщине дали девять лет колонии за тайник с оружием - РИА Новости, 12.08.2025
В Пермском крае женщине дали девять лет колонии за тайник с оружием
Пермячке, организовавшей в лесу тайник, в котором нашли два обреза охотничьих ружей и взрывчатку, суд назначил девять лет колонии, сообщает УФСБ по региону.
ПЕРМЬ, 12 авг - РИА Новости. Пермячке, организовавшей в лесу тайник, в котором нашли два обреза охотничьих ружей и взрывчатку, суд назначил девять лет колонии, сообщает УФСБ по региону. По данным ведомства, женщина организовала схрон с оружием и взрывчаткой в лесном массиве в Добрянском районе Пермского края. В результате силовики изъяли оттуда два обреза гладкоствольных охотничьих ружей и 58 граммов взрывчатого вещества. На женщину завели дело о незаконном обороте огнестрельного оружия. "Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Также пермячке выписали штраф в размере 350 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.
В Пермском крае женщине дали девять лет колонии за тайник с оружием
В Пермском крае женщина получила 9 лет за тайник с оружием и взрывчаткой в лесу