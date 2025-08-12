https://ria.ru/20250812/tatarstan-2034790160.html
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 12.08.2025
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
МЧС РФ сообщило об отмене режима беспилотной опасности в Татарстане. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T13:49:00+03:00
2025-08-12T13:49:00+03:00
2025-08-12T14:00:00+03:00
безопасность
россия
казань
нижнекамск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_0:28:3123:1785_1920x0_80_0_0_f4ac9bd228cb642ee9d94d36a66ca71d.jpg
КАЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. МЧС РФ сообщило об отмене режима беспилотной опасности в Татарстане. "На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" снят", - говорится в мобильном приложении МЧС РФ. Режим "Беспилотная опасность" был введен на территории Татарстана во вторник утром, позднее была объявлена угроза атаки БПЛА. Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска. Пресс-служба главы Татарстана сообщила, что республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА, которые были направлены на промышленные объекты. В результате атаки погибших и пострадавших нет, все предприятия работают в штатном режиме. По информации Минобороны РФ, с 9.20 до 10.15 мск дежурными средствами ПВО над территорией Татарстана были перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20250812/vojska-2034774931.html
https://ria.ru/20250812/voennye-2034752594.html
россия
казань
нижнекамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_d5b78090396cf3202bcea9f9badcb53b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, казань, нижнекамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Россия, Казань, Нижнекамск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
На территории Республики Татарстан сняли режим беспилотной опасности