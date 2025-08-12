https://ria.ru/20250812/tatarstan-2034790160.html

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

КАЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. МЧС РФ сообщило об отмене режима беспилотной опасности в Татарстане. "На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" снят", - говорится в мобильном приложении МЧС РФ. Режим "Беспилотная опасность" был введен на территории Татарстана во вторник утром, позднее была объявлена угроза атаки БПЛА. Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска. Пресс-служба главы Татарстана сообщила, что республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА, которые были направлены на промышленные объекты. В результате атаки погибших и пострадавших нет, все предприятия работают в штатном режиме. По информации Минобороны РФ, с 9.20 до 10.15 мск дежурными средствами ПВО над территорией Татарстана были перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов.

