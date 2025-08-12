Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
13:49 12.08.2025 (обновлено: 14:00 12.08.2025)
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 12.08.2025
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
МЧС РФ сообщило об отмене режима беспилотной опасности в Татарстане. РИА Новости, 12.08.2025
КАЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. МЧС РФ сообщило об отмене режима беспилотной опасности в Татарстане. "На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" снят", - говорится в мобильном приложении МЧС РФ. Режим "Беспилотная опасность" был введен на территории Татарстана во вторник утром, позднее была объявлена угроза атаки БПЛА. Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска. Пресс-служба главы Татарстана сообщила, что республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА, которые были направлены на промышленные объекты. В результате атаки погибших и пострадавших нет, все предприятия работают в штатном режиме. По информации Минобороны РФ, с 9.20 до 10.15 мск дежурными средствами ПВО над территорией Татарстана были перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов.
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

На территории Республики Татарстан сняли режим беспилотной опасности

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
КАЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. МЧС РФ сообщило об отмене режима беспилотной опасности в Татарстане.
"На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" снят", - говорится в мобильном приложении МЧС РФ.
ВСУ обстреляли Энергодар, заявил Рогов
13:02
ВСУ обстреляли Энергодар, заявил Рогов
13:02
Режим "Беспилотная опасность" был введен на территории Татарстана во вторник утром, позднее была объявлена угроза атаки БПЛА. Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска.
Пресс-служба главы Татарстана сообщила, что республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА, которые были направлены на промышленные объекты. В результате атаки погибших и пострадавших нет, все предприятия работают в штатном режиме. По информации Минобороны РФ, с 9.20 до 10.15 мск дежурными средствами ПВО над территорией Татарстана были перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов.
ВС России перерезали ключевую трассу, ведущую к Красноармейску
11:33
ВС России перерезали ключевую трассу, ведущую к Красноармейску
11:33
 
