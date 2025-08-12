https://ria.ru/20250812/tatarstan-2034769643.html

Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников

КАЗАНЬ, 12 авг — РИА Новости. Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников, их целью были промышленные предприятия, сообщила пресс-служба главы республики."Все беспилотные летательные аппараты были направлены на промышленные объекты. В результате атаки погибших и пострадавших нет", — говорится в заявлении.Все предприятия работают штатно, производственные процессы не нарушены, уточнили в пресс-службе.Как заявили в Минобороны, с 9:20 до 10:15 мск в регионе уничтожили девять дронов самолетного типа.Во вторник утром на территории Татарстана объявили режим "Беспилотная опасность" и угрозу атаки БПЛА. Росавиация сообщала о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска.

