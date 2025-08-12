"В 60 раз дороже". Китай достал главный козырь против США

Рейтинг@Mail.ru
08:00 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пекин ограничил поставки критически важных минералов западным оборонным компаниям. В Пентагоне потребовали срочную замену. Заказы уже задерживаются, а цены взлетели в разы. О последствиях для "первой армии в мире" — в материале РИА Новости.Жесткие ограниченияВ июне, после того как Дональд Трамп согласился на торговые уступки, Китай возобновил экспорт редкоземельных металлов. Однако ограничения на стратегически важные неодим, диспрозий, тербий, галлий, германий, сурьму, некоторые магниты сохранились.Пекин контролирует более 90% мирового рынка редкоземельных элементов, используемых в бесчисленном множестве военных технологий, включая инфракрасные датчики, двигатели беспилотников и высокоточные боеприпасы.Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), власти КНР теперь задерживают поставки полезных ископаемых, используемых оборонной промышленностью. Усилился контроль за экспортом: требуют предоставлять фотографии продукции или производственных линий для доказательства их гражданского предназначения.Альтернатив нетВ Пентагоне потребовали найти замену на альтернативных рынках, но это задача не из легких. Китай контролирует не столько добычу, сколько технологически сложную и экологически "грязную" стадию переработки. На Западе такие производства свернули много лет назад.По данным Международного энергетического агентства (МЭА), КНР лидирует в переработке 19 из 20 важнейших минералов, занимая в среднем около 70% рынка."Чтобы отказаться от импорта, США и их союзникам нужно с нуля выстраивать целые отрасли: от разведки и добычи до перерабатывающих заводов. Это требует огромных инвестиций, очень много времени и решения серьезных экологических проблем. Американские компании не могут просто переключиться на другого сопоставимого по масштабам поставщика — такого пока не существует", — указывает операционный директор A2 Forwarding Никита Злобин.Запад надеется на Австралию и Индию, но ясно, что полностью возместить потери не удастся."Австралия способна компенсировать лишь 15-20%, остальные — 30-40%, причем в пять-десять дороже, плюс логистические издержки. Такая "перестройка" обойдется военно-промышленному комплексу США в миллиарды долларов", — уточняет Дмитрий Семенов, экономист, председатель совета директоров "Трансинвест".В сложной ситуацииПодрядчики американских оборонных компаний оказались в крайне сложном положении. Материалов не хватает.К тому же они резко подорожали — как минимум пятикратно. А самарий — редкоземельный элемент, используемый в высокотемпературных магнитах для двигателей реактивных истребителей, — в 60 раз.И это, отмечают эксперты, только начало. Взлетят цены на неодим и диспрозий (необходимые для электромобилей, ветряных турбин и сложной электроники), ключевые промышленные металлы — литий (для аккумуляторов), цинк, олово, марганец и хром, перечисляет Злобин."Продукция ВПК подорожает на 10-20%, нефтехимии и нефтепереработки — на 8-10%", — говорит Дмитрий Семенов.Оборонные компании также сообщают об истощении запасов германия, галлия и сурьмы. У некоторых их осталось лишь на несколько месяцев. Соответственно, со сбоями в поставках рискуют столкнуться все крупные военные предприятия.Далее — неизбежный спад производства. Его уже сокращают, по действующим контрактам возникают просрочки, добавляет эксперт.Критическая зависимостьКонтроль над стратегическими полезными ископаемыми — не просто экономическое преимущество, а полноценный геополитический инструмент. И Пекин его применил в торговой войне.Пентагон потребовал от оборонных подрядчиков прекратить закупки китайских редкоземельных магнитов к 2027-му. Дедлайн, очевидно, сорвут.Подавляющее большинство деталей в системах вооружения американского Министерства обороны изготовлены из критически важных минералов, подпадающих под экспортный контроль КНР.Причем практически в каждой цепочке поставок есть хотя бы одна китайская компания. То есть любые ограничения Пекина бьют по всему ВПК США.
