Чехия закупит в Германии 44 танка Leopard 2A8
ЧТК: МО Чехии одобрило закупку в ФРГ первых 44 танков Leopard 2A8 за $1,6 млрд
Танк Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Коллегия минобороны Чехии одобрила во вторник закупку в Германии первых 44 танков Leopard 2A8, в контракт войдут командирские и боевые машины, стоимость закупки составит 34,2 миллиарда крон (около 1,6 миллиарда долларов), в дальнейшем предполагается приобретение еще четырех модификаций этих танков, сообщило агентство ЧТК.
«
"Коллегия минобороны Чехии одобрила во вторник закупку танков Leopard 2A8. На первом этапе планируется закупить 44 командирских и боевых машины. Вместе с адаптацией танков к потребностям чешской армии стоимость контракта составит 34,25 миллиарда крон. Первые танки должны поступить в Чехию в 2028 году, а полное исполнение заказа запланировано на 2031 год. В будущем предполагается также закупка от 17 до 19 танков Leopard 2A8 в четырех других модификациях: ремонтно-эвакуационные, мостовые, инженерные и учебные", - отмечается в сообщении.
Указанная цена включает в себя системы танков и системы противоминной защиты, а также комплексную логистическую поддержку, включая запасные части и обучение. Всего в чешской армии в будущем должно быть от 61 до 77 танков Leopard 2A8.
Ранее, в июне этого года, издание Novinky сообщило, что продавцом танков Leopard 2A8 для чешской армии будет немецко-французский консорциум KNDS. Сделка была одобрена кабмином Чехии в июне 2024 года.