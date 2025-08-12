https://ria.ru/20250812/tanki-2034881120.html

Чехия закупит в Германии 44 танка Leopard 2A8

Чехия закупит в Германии 44 танка Leopard 2A8 - РИА Новости, 12.08.2025

Чехия закупит в Германии 44 танка Leopard 2A8

Коллегия минобороны Чехии одобрила во вторник закупку в Германии первых 44 танков Leopard 2A8, в контракт войдут командирские и боевые машины, стоимость закупки

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Коллегия минобороны Чехии одобрила во вторник закупку в Германии первых 44 танков Leopard 2A8, в контракт войдут командирские и боевые машины, стоимость закупки составит 34,2 миллиарда крон (около 1,6 миллиарда долларов), в дальнейшем предполагается приобретение еще четырех модификаций этих танков, сообщило агентство ЧТК. "Коллегия минобороны Чехии одобрила во вторник закупку танков Leopard 2A8. На первом этапе планируется закупить 44 командирских и боевых машины. Вместе с адаптацией танков к потребностям чешской армии стоимость контракта составит 34,25 миллиарда крон. Первые танки должны поступить в Чехию в 2028 году, а полное исполнение заказа запланировано на 2031 год. В будущем предполагается также закупка от 17 до 19 танков Leopard 2A8 в четырех других модификациях: ремонтно-эвакуационные, мостовые, инженерные и учебные", - отмечается в сообщении. Указанная цена включает в себя системы танков и системы противоминной защиты, а также комплексную логистическую поддержку, включая запасные части и обучение. Всего в чешской армии в будущем должно быть от 61 до 77 танков Leopard 2A8. Ранее, в июне этого года, издание Novinky сообщило, что продавцом танков Leopard 2A8 для чешской армии будет немецко-французский консорциум KNDS. Сделка была одобрена кабмином Чехии в июне 2024 года.

