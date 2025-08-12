https://ria.ru/20250812/tamozhenniki-2034747159.html

Житель Пятигорска заказал из США марихуану

Таможенники обнаружили 3 килограмма марихуаны в посылке из США, которую получил житель Пятигорска, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Таможенники обнаружили 3 килограмма марихуаны в посылке из США, которую получил житель Пятигорска, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ФТС России. "Сотрудники Северо-Кавказской оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли контрабанду 3 килограммов марихуаны в посылке из США. Стоимость наркотика на черном рынке составляет 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По информации ведомства, таможенники установили, что в адрес 47-летнего жителя Пятигорска поступило отправление из Сан-Франциско. В посылке среди одежды, обуви и перца были спрятаны 32 полимерных пакета с марихуаной. Мужчина был задержан при получении товара. Он подтвердил, что заказал из-за границы наркотическое средство. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере). Подозреваемый заключен под стражу. Мероприятия проводились совместно с УФСБ России по Ставропольскому краю, уточняется в релизе.

происшествия, россия, сша, пятигорск, федеральная таможенная служба (фтс россии)