Житель Пятигорска заказал из США марихуану
11:08 12.08.2025 (обновлено: 13:44 12.08.2025)
Житель Пятигорска заказал из США марихуану
Таможенники обнаружили 3 килограмма марихуаны в посылке из США, которую получил житель Пятигорска, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ФТС России.
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Таможенники обнаружили 3 килограмма марихуаны в посылке из США, которую получил житель Пятигорска, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ФТС России. "Сотрудники Северо-Кавказской оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли контрабанду 3 килограммов марихуаны в посылке из США. Стоимость наркотика на черном рынке составляет 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По информации ведомства, таможенники установили, что в адрес 47-летнего жителя Пятигорска поступило отправление из Сан-Франциско. В посылке среди одежды, обуви и перца были спрятаны 32 полимерных пакета с марихуаной. Мужчина был задержан при получении товара. Он подтвердил, что заказал из-за границы наркотическое средство. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере). Подозреваемый заключен под стражу. Мероприятия проводились совместно с УФСБ России по Ставропольскому краю, уточняется в релизе.
происшествия, россия, сша, пятигорск, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Россия, США, Пятигорск, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Эмблема Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Таможенники обнаружили 3 килограмма марихуаны в посылке из США, которую получил житель Пятигорска, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ФТС России.
"Сотрудники Северо-Кавказской оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли контрабанду 3 килограммов марихуаны в посылке из США. Стоимость наркотика на черном рынке составляет 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, таможенники установили, что в адрес 47-летнего жителя Пятигорска поступило отправление из Сан-Франциско. В посылке среди одежды, обуви и перца были спрятаны 32 полимерных пакета с марихуаной. Мужчина был задержан при получении товара. Он подтвердил, что заказал из-за границы наркотическое средство.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере). Подозреваемый заключен под стражу.
Мероприятия проводились совместно с УФСБ России по Ставропольскому краю, уточняется в релизе.
