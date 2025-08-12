https://ria.ru/20250812/svo-2034762854.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 12.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"

12.08.2025

специальная военная операция на украине

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 125 военных ВСУ, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также два склада боеприпасов, два склада материальных средств и склад горюче-смазочных материалов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лукьяновское Запорожской области, Антоновка, Токаревка и Никольское Херсонской области. Уничтожено свыше 125 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 21 автомобиль, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также два склада боеприпасов, два склада материальных средств и склад горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

