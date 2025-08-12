https://ria.ru/20250812/svo-2034762854.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 12.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 125 военных ВСУ, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, три орудия полевой... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T12:09:00+03:00
2025-08-12T12:09:00+03:00
2025-08-12T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_35ad39c589ad38e0181b753aef8de5f8.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 125 военных ВСУ, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также два склада боеприпасов, два склада материальных средств и склад горюче-смазочных материалов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лукьяновское Запорожской области, Антоновка, Токаревка и Никольское Херсонской области. Уничтожено свыше 125 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 21 автомобиль, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также два склада боеприпасов, два склада материальных средств и склад горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034601690.html
запорожская область
сша
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e5dfc482726cc3bed6df39b194234bbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 125 военных в зоне действия войск "Днепр"