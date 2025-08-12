Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 12.08.2025 (обновлено: 12:12 12.08.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
херсонская область
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 125 военных ВСУ, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также два склада боеприпасов, два склада материальных средств и склад горюче-смазочных материалов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лукьяновское Запорожской области, Антоновка, Токаревка и Никольское Херсонской области. Уничтожено свыше 125 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 21 автомобиль, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также два склада боеприпасов, два склада материальных средств и склад горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
безопасность, запорожская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие . Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 125 военных ВСУ, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также два склада боеприпасов, два склада материальных средств и склад горюче-смазочных материалов, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лукьяновское Запорожской области, Антоновка, Токаревка и Никольское Херсонской области. Уничтожено свыше 125 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 21 автомобиль, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также два склада боеприпасов, два склада материальных средств и склад горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.08.2025
