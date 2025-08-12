https://ria.ru/20250812/sud-2034880552.html

Суд арестовал еще двоих фигурантов дела об ограблении "Почты России"

Суд арестовал еще двоих фигурантов дела об ограблении "Почты России"

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы арестовал еще двоих фигурантов дела об ограблении отделения "Почты России", сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Нагатинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Кавалдиной Л.М. ", - сказал собеседник агентства. Вместе с ней суд арестовал еще одного участника ограбления, Владимира Ляхова. Всего по делу были задержаны пять человек, им предъявлены обвинения по пунктам "а, б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере), сообщали в МВД. В понедельник суд арестовал до 8 октября трех других фигурантов: Виктора Федькина, Сергея Москвитина и Регину Шихову. Шихова признала вину. Она рассказала, что приехала в Москву из Сызрани на заработки, а примерно 1,5 месяца назад познакомилась с другими фигурантами уголовного дела, сообщали в МВД. Из ее показаний следует, что подельники стали обсуждать, как можно заработать деньги, и решили напасть на почтовое отделение. Согласно плану, двое исполнителей рано утром 8 августа зашли в помещение за сотрудницей почты, угрожая пистолетом, похитили более 4,8 миллиона рублей и скрылись. Во дворах они сели в Haval под управлением соучастника, после пересели в Kia и приехали в Подмосковье. Деньги были поделены между всеми соучастниками, указывали в прокуратуре.

