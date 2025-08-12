Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-главе администрации Новочеркасска - РИА Новости, 12.08.2025
17:40 12.08.2025
Суд продлил арест экс-главе администрации Новочеркасска
Суд продлил арест экс-главе администрации Новочеркасска - РИА Новости, 12.08.2025
Суд продлил арест экс-главе администрации Новочеркасска
Суд продлил до 13 сентября срок содержания под стражей бывшему главе администрации Новочеркасска Ростовской области Юрию Лысенко, обвиняемому в получении взятки РИА Новости, 12.08.2025
происшествия
россия
ростовская область
новочеркасск
юрий лысенко (мэр новочеркасска)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд продлил до 13 сентября срок содержания под стражей бывшему главе администрации Новочеркасска Ростовской области Юрию Лысенко, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов региона. Лысенко задержали 13 мая сотрудники областного УФСБ России, у него дома и на работе прошли обыски. Позже районный суд заключил чиновника под стражу. Ему было предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. В конце мая гордума приняла отставку Лысенко по собственному желанию. "Лысенко продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц одни сутки, по 13 сентября 2025 года включительно", - сказал собеседник агентства. По информации СУСК России по региону, в 2024 году Лысенко через своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка с домом на общую сумму более 8 миллионов рублей. Это была взятка за организацию строительства школы за счет бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области. Против Лысенко возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а против сотрудника администрации - по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
происшествия, россия, ростовская область, новочеркасск, юрий лысенко (мэр новочеркасска)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Новочеркасск, Юрий Лысенко (мэр Новочеркасска)
Суд продлил арест экс-главе администрации Новочеркасска

Суд продлил арест экс-главе администрации Новочеркасска Лысенко до 13 сентября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд продлил до 13 сентября срок содержания под стражей бывшему главе администрации Новочеркасска Ростовской области Юрию Лысенко, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов региона.
Лысенко задержали 13 мая сотрудники областного УФСБ России, у него дома и на работе прошли обыски. Позже районный суд заключил чиновника под стражу. Ему было предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. В конце мая гордума приняла отставку Лысенко по собственному желанию.
"Лысенко продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц одни сутки, по 13 сентября 2025 года включительно", - сказал собеседник агентства.
По информации СУСК России по региону, в 2024 году Лысенко через своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка с домом на общую сумму более 8 миллионов рублей. Это была взятка за организацию строительства школы за счет бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области.
Против Лысенко возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а против сотрудника администрации - по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Экс-начальника отдела полиции на Урале заподозрили в присваивании премий
15:30
 
ПроисшествияРоссияРостовская областьНовочеркасскЮрий Лысенко (мэр Новочеркасска)
 
 
