https://ria.ru/20250812/sud-2034860668.html

Суд продлил арест экс-главе администрации Новочеркасска

Суд продлил арест экс-главе администрации Новочеркасска - РИА Новости, 12.08.2025

Суд продлил арест экс-главе администрации Новочеркасска

Суд продлил до 13 сентября срок содержания под стражей бывшему главе администрации Новочеркасска Ростовской области Юрию Лысенко, обвиняемому в получении взятки РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T17:40:00+03:00

2025-08-12T17:40:00+03:00

2025-08-12T17:40:00+03:00

происшествия

россия

ростовская область

новочеркасск

юрий лысенко (мэр новочеркасска)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016820259_0:126:1438:935_1920x0_80_0_0_3cea9ce1f66c5c0bca798b410fb5ca04.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд продлил до 13 сентября срок содержания под стражей бывшему главе администрации Новочеркасска Ростовской области Юрию Лысенко, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов региона. Лысенко задержали 13 мая сотрудники областного УФСБ России, у него дома и на работе прошли обыски. Позже районный суд заключил чиновника под стражу. Ему было предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. В конце мая гордума приняла отставку Лысенко по собственному желанию. "Лысенко продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц одни сутки, по 13 сентября 2025 года включительно", - сказал собеседник агентства. По информации СУСК России по региону, в 2024 году Лысенко через своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка с домом на общую сумму более 8 миллионов рублей. Это была взятка за организацию строительства школы за счет бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области. Против Лысенко возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а против сотрудника администрации - по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

https://ria.ru/20250812/nachalnik-2034814798.html

россия

ростовская область

новочеркасск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ростовская область, новочеркасск, юрий лысенко (мэр новочеркасска)