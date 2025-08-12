https://ria.ru/20250812/sud-2034856397.html

В деле двух предпринимателей из Владивостока появились новые подробности

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Суд во Владивостоке признал виновными братьев Бабакохянов в давлении на свидетеля по двум заказным убийствам и добавил полгода к 20-летнему сроку ранее осужденного соучредителя крупнейшей в Приморье сети стоматологий Армена Бабакохяна, а Эдуард Бабакохян получил дополнительный год в колонии, сообщает прокуратура региона. Армен Бабакохян был задержан и арестован в апреле 2022 года по подозрению в том, что он заказал убийство совладельца ночного клуба во Владивостоке в 2001 году. Следователи позже заподозрили его в еще одном аналогичном преступлении – убит был соучредитель одного из местных кинотеатров в 2002 году. В ноябре 2024 года суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 1,3 миллиона рублей. По данным прокуратуры, суд установил, что во время расследования уголовного дела о заказных убийствах Армен Бабакохян ознакомился с показаниями свидетеля. С ним в октябре 2023 года встретился его брат Эдуард и потребовал изменить показания. Свидетель отказался, и его стали шантажировать распространением личной информации. После этого потерпевший вынужденно пообещал изменить показания, но на суде рассказал правду. "Армен Бабакохян по совокупности преступлений осужден к 20 годам 6 месяцам лишения свободы… с отбыванием в колонии строгого режима. Бабакохян Эдуард осужден по совокупности преступлений к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу. Следователи ранее сообщали, что соучредителя ночного клуба "Наутилус" киллер устранил с помощью подрыва бомбы, взяв за свои услуги 10 тысяч долларов, соучредителя компании New Wave Cinema во Владивостоке взорвали, киллер получил за это дорогостоящий автомобиль и 15 тысяч долларов. Армен Бабакохян - один из учредителей крупнейшей в Приморье сети стоматологий "Джордж Дентал Групп". Его брат Эдуард Бабакохян является гендиректором крупной группы медицинских клиник George Group. В феврале суд приговорил его к трем годам колонии, установив, что он был посредником в передаче взяток на 155 тысяч рублей работнику СИЗО за обеспечение Армена средствами связи и алкоголем. В конце октября 2023 года следствие сообщило, что на братьев возбудили новое уголовное дело - о давлении на свидетелей по делу о заказных убийствах.

