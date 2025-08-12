https://ria.ru/20250812/sud-2034841996.html

Замректора БФУ обвинил руководителя университета в вымогательствах

КАЛИНИНГРАД, 12 авг — РИА Новости. Сотрудники Балтийского федерального университета (БФУ) под страхом увольнения отдавали свои премии ректору Александра Федорова, заявил заместитель ректора БФУ по безопасности Анатолий Цыганков в Ленинградском районном суде Калининграда. Суд во вторник заслушал свидетеля обвинения Цыганкова по делу экс-ректора БФУ Федорова и проректора по экономике и развитию Елены Мялкиной, которых обвиняют в хищении около 35 миллионов рублей у вуза через схему выплат сотрудникам, передает из зала суда корреспондент РИА Новости. "Материальный достаток не у всех есть хороший. Поэтому боялись быть уволенными. Под нажимом… Сначала сотрудников подбирал сам Федоров, приглашал к себе в кабинет, общался с ними... по словам в сотрудников. Многие не соглашались", - сказал Цыганков. Отвечая на вопросы государственного обвинителя и адвокатов, они отметил, что Федоров и Мялкина говорили сотрудникам про премии и необходимость их вернуть, чтобы помочь университету. "Для людей, конечно, был шок, и мы не могли поверить, что это может сделать федеральный ректор", - добавил Цыганков. Федоров же заявил, что его бывший зам лжет, поскольку за время совместной работы у них "сложились неприязненные отношения". "Он многократно требовал повышения зарплаты. В этом ему было отказано ввиду того, что свои обязанности выполнял плохо", - сказал экс-ректор и намекнул, что хищениями мог заниматься как раз Цыганков. Следующее заседание назначено на 20 августа. Федоров и Мялкина обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Преступление выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области. По данным следствия, с декабря 2019 года по июль 2024 года Федоров и его заместитель Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Премии, считает следствие, присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. В преступную схему были вовлечены 20 сотрудников университета, полагает СК, а сумма причиненного ущерба составила 35,1 миллиона рублей. Федоров в ходе процесса не признал вину в растрате, но взял на себя ответственность за возможные нарушения в финансовом подразделении, бездействие бухгалтерии и службы безопасности. Мялкина тоже вину признала частично, заявив, что выполняла указания Федорова под эмоциональным давлением, передавала ему все собранные у сотрудников деньги – и он уже расходовал их по своему усмотрению. Ленинградский районный суд Калининграда 10 июля 2024 года арестовал ректора БФУ Федорова и его заместителя Мялкину. Позже ее отпустили под домашний арест, а Федоров, который на стадии предварительного следствия в полном объеме добровольно возместил материальный ущерб, причиненный университету, остается под стражей.

