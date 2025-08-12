https://ria.ru/20250812/sud-2034841996.html
Замректора БФУ обвинил руководителя университета в вымогательствах
Замректора БФУ обвинил руководителя университета в вымогательствах - РИА Новости, 12.08.2025
Замректора БФУ обвинил руководителя университета в вымогательствах
Сотрудники Балтийского федерального университета (БФУ) под страхом увольнения отдавали свои премии ректору Александра Федорова, заявил заместитель ректора БФУ... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T16:45:00+03:00
2025-08-12T16:45:00+03:00
2025-08-12T16:46:00+03:00
россия
калининградская область
калининград
александр федоров (следственный комитет)
анатолий цыганков
следственный комитет россии (ск рф)
балтийский федеральный университет
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
КАЛИНИНГРАД, 12 авг — РИА Новости. Сотрудники Балтийского федерального университета (БФУ) под страхом увольнения отдавали свои премии ректору Александра Федорова, заявил заместитель ректора БФУ по безопасности Анатолий Цыганков в Ленинградском районном суде Калининграда. Суд во вторник заслушал свидетеля обвинения Цыганкова по делу экс-ректора БФУ Федорова и проректора по экономике и развитию Елены Мялкиной, которых обвиняют в хищении около 35 миллионов рублей у вуза через схему выплат сотрудникам, передает из зала суда корреспондент РИА Новости. "Материальный достаток не у всех есть хороший. Поэтому боялись быть уволенными. Под нажимом… Сначала сотрудников подбирал сам Федоров, приглашал к себе в кабинет, общался с ними... по словам в сотрудников. Многие не соглашались", - сказал Цыганков. Отвечая на вопросы государственного обвинителя и адвокатов, они отметил, что Федоров и Мялкина говорили сотрудникам про премии и необходимость их вернуть, чтобы помочь университету. "Для людей, конечно, был шок, и мы не могли поверить, что это может сделать федеральный ректор", - добавил Цыганков. Федоров же заявил, что его бывший зам лжет, поскольку за время совместной работы у них "сложились неприязненные отношения". "Он многократно требовал повышения зарплаты. В этом ему было отказано ввиду того, что свои обязанности выполнял плохо", - сказал экс-ректор и намекнул, что хищениями мог заниматься как раз Цыганков. Следующее заседание назначено на 20 августа. Федоров и Мялкина обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Преступление выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области. По данным следствия, с декабря 2019 года по июль 2024 года Федоров и его заместитель Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Премии, считает следствие, присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. В преступную схему были вовлечены 20 сотрудников университета, полагает СК, а сумма причиненного ущерба составила 35,1 миллиона рублей. Федоров в ходе процесса не признал вину в растрате, но взял на себя ответственность за возможные нарушения в финансовом подразделении, бездействие бухгалтерии и службы безопасности. Мялкина тоже вину признала частично, заявив, что выполняла указания Федорова под эмоциональным давлением, передавала ему все собранные у сотрудников деньги – и он уже расходовал их по своему усмотрению. Ленинградский районный суд Калининграда 10 июля 2024 года арестовал ректора БФУ Федорова и его заместителя Мялкину. Позже ее отпустили под домашний арест, а Федоров, который на стадии предварительного следствия в полном объеме добровольно возместил материальный ущерб, причиненный университету, остается под стражей.
https://ria.ru/20250528/gafurov-2019648827.html
https://ria.ru/20250808/eks-rektor-2034060965.html
россия
калининградская область
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калининградская область, калининград, александр федоров (следственный комитет), анатолий цыганков, следственный комитет россии (ск рф), балтийский федеральный университет, происшествия
Россия, Калининградская область, Калининград, Александр Федоров (Следственный Комитет), Анатолий Цыганков, Следственный комитет России (СК РФ), Балтийский федеральный университет, Происшествия
Замректора БФУ обвинил руководителя университета в вымогательствах
Замректора БФУ: сотрудники под страхом увольнения отдавали свои премии Федорову
КАЛИНИНГРАД, 12 авг — РИА Новости. Сотрудники Балтийского федерального университета (БФУ) под страхом увольнения отдавали свои премии ректору Александра Федорова, заявил заместитель ректора БФУ по безопасности Анатолий Цыганков в Ленинградском районном суде Калининграда.
Суд во вторник заслушал свидетеля обвинения Цыганкова по делу экс-ректора БФУ Федорова и проректора по экономике и развитию Елены Мялкиной, которых обвиняют в хищении около 35 миллионов рублей у вуза через схему выплат сотрудникам, передает из зала суда корреспондент РИА Новости.
"Материальный достаток не у всех есть хороший. Поэтому боялись быть уволенными. Под нажимом… Сначала сотрудников подбирал сам Федоров
, приглашал к себе в кабинет, общался с ними... по словам в сотрудников. Многие не соглашались", - сказал Цыганков
.
Отвечая на вопросы государственного обвинителя и адвокатов, они отметил, что Федоров и Мялкина говорили сотрудникам про премии и необходимость их вернуть, чтобы помочь университету. "Для людей, конечно, был шок, и мы не могли поверить, что это может сделать федеральный ректор", - добавил Цыганков.
Федоров же заявил, что его бывший зам лжет, поскольку за время совместной работы у них "сложились неприязненные отношения". "Он многократно требовал повышения зарплаты. В этом ему было отказано ввиду того, что свои обязанности выполнял плохо", - сказал экс-ректор и намекнул, что хищениями мог заниматься как раз Цыганков.
Следующее заседание назначено на 20 августа.
Федоров и Мялкина обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ
(присвоение или растрата). Преступление выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области
.
По данным следствия, с декабря 2019 года по июль 2024 года Федоров и его заместитель Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Премии, считает следствие, присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. В преступную схему были вовлечены 20 сотрудников университета, полагает СК
, а сумма причиненного ущерба составила 35,1 миллиона рублей.
Федоров в ходе процесса не признал вину в растрате, но взял на себя ответственность за возможные нарушения в финансовом подразделении, бездействие бухгалтерии и службы безопасности. Мялкина тоже вину признала частично, заявив, что выполняла указания Федорова под эмоциональным давлением, передавала ему все собранные у сотрудников деньги – и он уже расходовал их по своему усмотрению.
Ленинградский районный суд Калининграда
10 июля 2024 года арестовал ректора БФУ
Федорова и его заместителя Мялкину. Позже ее отпустили под домашний арест, а Федоров, который на стадии предварительного следствия в полном объеме добровольно возместил материальный ущерб, причиненный университету, остается под стражей.