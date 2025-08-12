Рейтинг@Mail.ru
Суд БиГ одобрил замену тюремного наказания Додику штрафом - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 12.08.2025 (обновлено: 16:17 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/sud-2034826563.html
Суд БиГ одобрил замену тюремного наказания Додику штрафом
Суд БиГ одобрил замену тюремного наказания Додику штрафом - РИА Новости, 12.08.2025
Суд БиГ одобрил замену тюремного наказания Додику штрафом
Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) в Сараево одобрил запрос президента Республики Сербской (РС БиГ) Милорада Додика о замене отбывания одного года тюремного... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T16:09:00+03:00
2025-08-12T16:17:00+03:00
в мире
босния
сараево
республика сербская
милорад додик
европейский суд по правам человека (еспч)
оон
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033662678_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5bf1d2e735400b2c047ac1b8bebdc652.jpg
БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) в Сараево одобрил запрос президента Республики Сербской (РС БиГ) Милорада Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом, передает Радио и телевидение Республики Сербской со ссылкой на судебный орган.Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. Запрос о замене тюремного заключения штрафом был подан 7 августа."Принимая решение по запросу защиты осуждённого Милорада Додика по замене тюремного заключения денежным штрафом, суд принял решение... о принятии указанного предложения защиты", - передает телеканал.Сумма штрафа не раскрывается.ЦИК БиГ на заседании в начале августа принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования.Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ.Ещё 1 августа Додик заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими.Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения.Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.
https://ria.ru/20250807/dodik-2034040937.html
https://ria.ru/20250807/dodik-2034040937.html
https://ria.ru/20250810/dodik-2034419452.html
босния
сараево
республика сербская
босния и герцеговина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033662678_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22e72c37385adb51ec77f8e353663d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, босния, сараево, республика сербская, милорад додик, европейский суд по правам человека (еспч), оон, интерпол, босния и герцеговина
В мире, Босния, Сараево, Республика Сербская, Милорад Додик, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), ООН, Интерпол, Босния и Герцеговина
Суд БиГ одобрил замену тюремного наказания Додику штрафом

Суд БиГ одобрил замену тюремного наказания Додику денежным штрафом

© AP Photo / Radivoje PavicicМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Radivoje Pavicic
Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) в Сараево одобрил запрос президента Республики Сербской (РС БиГ) Милорада Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом, передает Радио и телевидение Республики Сербской со ссылкой на судебный орган.
Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. Запрос о замене тюремного заключения штрафом был подан 7 августа.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Ситуация вокруг Додика угрожает стабильности БиГ, заявил Полянский
7 августа, 23:43
"Принимая решение по запросу защиты осуждённого Милорада Додика по замене тюремного заключения денежным штрафом, суд принял решение... о принятии указанного предложения защиты", - передает телеканал.
Сумма штрафа не раскрывается.
ЦИК БиГ на заседании в начале августа принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования.
Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ.
Ещё 1 августа Додик заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими.
Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Ситуация вокруг Додика угрожает стабильности БиГ, заявил Полянский
7 августа, 23:43
Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Додик назвал "высокого представителя" ООН Шмидта фашистом
10 августа, 11:53
 
В миреБоснияСараевоРеспублика СербскаяМилорад ДодикЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)ООНИнтерполБосния и Герцеговина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала