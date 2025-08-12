https://ria.ru/20250812/sud-2034826563.html

Суд БиГ одобрил замену тюремного наказания Додику штрафом

Суд БиГ одобрил замену тюремного наказания Додику штрафом - РИА Новости, 12.08.2025

Суд БиГ одобрил замену тюремного наказания Додику штрафом

Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) в Сараево одобрил запрос президента Республики Сербской (РС БиГ) Милорада Додика о замене отбывания одного года тюремного... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T16:09:00+03:00

2025-08-12T16:09:00+03:00

2025-08-12T16:17:00+03:00

в мире

босния

сараево

республика сербская

милорад додик

европейский суд по правам человека (еспч)

оон

интерпол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033662678_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5bf1d2e735400b2c047ac1b8bebdc652.jpg

БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) в Сараево одобрил запрос президента Республики Сербской (РС БиГ) Милорада Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом, передает Радио и телевидение Республики Сербской со ссылкой на судебный орган.Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. Запрос о замене тюремного заключения штрафом был подан 7 августа."Принимая решение по запросу защиты осуждённого Милорада Додика по замене тюремного заключения денежным штрафом, суд принял решение... о принятии указанного предложения защиты", - передает телеканал.Сумма штрафа не раскрывается.ЦИК БиГ на заседании в начале августа принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования.Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ.Ещё 1 августа Додик заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими.Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения.Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.

https://ria.ru/20250807/dodik-2034040937.html

https://ria.ru/20250807/dodik-2034040937.html

https://ria.ru/20250810/dodik-2034419452.html

босния

сараево

республика сербская

босния и герцеговина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, босния, сараево, республика сербская, милорад додик, европейский суд по правам человека (еспч), оон, интерпол, босния и герцеговина