Суд БиГ одобрил замену тюремного наказания Додику штрафом

Суд БиГ одобрил замену тюремного наказания Додику денежным штрафом
Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) в Сараево одобрил запрос президента Республики Сербской (РС БиГ) Милорада Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом, передает Радио и телевидение Республики Сербской со ссылкой на судебный орган.
Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. Запрос о замене тюремного заключения штрафом был подан 7 августа.
"Принимая решение по запросу защиты осуждённого Милорада Додика по замене тюремного заключения денежным штрафом, суд принял решение... о принятии указанного предложения защиты", - передает телеканал.
Сумма штрафа не раскрывается.
ЦИК БиГ на заседании в начале августа принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования.
Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ.
Ещё 1 августа Додик заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими.
Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.
