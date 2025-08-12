https://ria.ru/20250812/sud-2034825041.html
Суд объявил зятя Иосифа Пригожина умершим
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Солнцевский суд Москвы по иску дочери продюсера Иосифа Пригожина объявил умершим ее мужа Евгения Ткаченко, сообщили РИА Новости в госоргане."Судом удовлетворен гражданский иск Пригожиной Д.И. о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим", - рассказали в суде. Иск подавала Даная Пригожина — дочь продюсера и супруга Евгения Ткаченко. Как сообщал СМИ сам Пригожин, осенью 2023-го Ткаченко был в зоне СВО, в декабре того же года он последний раз связывался с семьей.
