Суд объявил зятя Иосифа Пригожина умершим

Суд объявил зятя Иосифа Пригожина умершим

Суд объявил зятя Иосифа Пригожина умершим

Солнцевский суд Москвы по иску дочери продюсера Иосифа Пригожина объявил умершим ее мужа Евгения Ткаченко, сообщили РИА Новости в госоргане.

2025-08-12T16:02:00+03:00

2025-08-12T16:02:00+03:00

2025-08-12T18:47:00+03:00

москва

иосиф пригожин

происшествия

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Солнцевский суд Москвы по иску дочери продюсера Иосифа Пригожина объявил умершим ее мужа Евгения Ткаченко, сообщили РИА Новости в госоргане."Судом удовлетворен гражданский иск Пригожиной Д.И. о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим", - рассказали в суде. Иск подавала Даная Пригожина — дочь продюсера и супруга Евгения Ткаченко. Как сообщал СМИ сам Пригожин, осенью 2023-го Ткаченко был в зоне СВО, в декабре того же года он последний раз связывался с семьей.

