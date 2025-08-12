Суд объявил зятя Иосифа Пригожина умершим

Рейтинг@Mail.ru
16:02 12.08.2025 (обновлено: 18:47 12.08.2025)
Солнцевский суд Москвы по иску дочери продюсера Иосифа Пригожина объявил умершим ее мужа Евгения Ткаченко, сообщили РИА Новости в госоргане. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Солнцевский суд Москвы по иску дочери продюсера Иосифа Пригожина объявил умершим ее мужа Евгения Ткаченко, сообщили РИА Новости в госоргане."Судом удовлетворен гражданский иск Пригожиной Д.И. о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим", - рассказали в суде. Иск подавала Даная Пригожина — дочь продюсера и супруга Евгения Ткаченко. Как сообщал СМИ сам Пригожин, осенью 2023-го Ткаченко был в зоне СВО, в декабре того же года он последний раз связывался с семьей.
москва, иосиф пригожин, происшествия
Москва, Иосиф Пригожин, Происшествия
Евгений Ткаченко
Евгений Ткаченко
© @danaya_prigozhina
Евгений Ткаченко. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Солнцевский суд Москвы по иску дочери продюсера Иосифа Пригожина объявил умершим ее мужа Евгения Ткаченко, сообщили РИА Новости в госоргане.
"Судом удовлетворен гражданский иск Пригожиной Д.И. о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим", - рассказали в суде.
Иск подавала Даная Пригожина — дочь продюсера и супруга Евгения Ткаченко.
Как сообщал СМИ сам Пригожин, осенью 2023-го Ткаченко был в зоне СВО, в декабре того же года он последний раз связывался с семьей.
 
Москва Иосиф Пригожин Происшествия
 
 
