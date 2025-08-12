Жителя Калужской области осудили за финансирование терроризма

https://ria.ru/20250812/sud-2034790338.html
12.08.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Житель Калужской области осужден на восемь лет лишения свободы за финансирование террористической организации, сообщило УФСБ по региону во вторник. Сообщается, что УФСБ России по Калужской области расследовало уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) в отношении жителя региона, причастного к ресурсной поддержке членов запрещенной в России международной террористической организации. "Установлено, что фигурант поддерживал контакты с находящимися на территории одного из государств Центральной Азии боевиками, оказывал им финансовую помощь… Решением 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый… приговорен к восьми годам лишения свободы", - сообщает УФСБ, уточняя, что приговор в законную силу не вступил. На опубликованном УФСБ видео фигурант с акцентом рассказывает, что, когда приехал в Россию, начал интересоваться террористами Сирии и Афганистана. В соцсетях он познакомился с боевиком террористической организации и начал перечислять ему деньги. Мужчина заявил, что его действия были ошибкой, и призвал всех таких ошибок не совершать.
