https://ria.ru/20250812/sud-2034775593.html

Житель Подмосковья получил срок за передачу Украине данных об аэродроме

Житель Подмосковья получил срок за передачу Украине данных об аэродроме - РИА Новости, 12.08.2025

Житель Подмосковья получил срок за передачу Украине данных об аэродроме

Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Подмосковья Эльдара Марченко, отправившего, по версии следствия, ВСУ... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T13:06:00+03:00

2025-08-12T13:06:00+03:00

2025-08-12T14:16:00+03:00

московская область (подмосковье)

киев

украина

происшествия

курск

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Подмосковья Эльдара Марченко, отправившего, по версии следствия, ВСУ координаты аэродрома в Курске для его атаки дронами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать виновным… назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы", - огласил приговор судья.Первые 5 лет Марченко предстоит провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.Также с Марченко взыскали 397 тысяч рублей по иску министерства жилищно-коммунального хозяйства Курской области, 300 тысяч в пользу потерпевшего гражданина по фамилии Толстых, а также 53,7 тысячи в пользу ООО "Управляющая компания Курска".Гособвинение в ходе прений сторон просило ему 19 лет.Ранее Марченко заявил в суде, что не признает свою вину в инкриминируемом ему деянии.По версии следствия, не позднее августа 2023 года сотрудники украинских силовых структур и воинских формирований создали организованную группу, в состав которой подыскали и вовлекли гражданина РФ Марченко и иных лиц. Тот на личном автомобиле приехал из Москвы в Курск, где с помощью смартфона передал им координаты местного аэродрома.На основании полученных данных с территории Украины в сторону объекта гражданской и транспортной инфраструктуры были направлены не менее двух БПЛА, снабженных взрывными устройствами. Однако они не достигли своей цели. Один из дронов, потеряв управление, столкнулся с многоквартирным домом в Курске, второй – взорвался в воздухе над частным жилым сектором. В результате были повреждены квартиры, административное здание, а также несколько автомобилей.

https://ria.ru/20250807/dannye-2033854167.html

https://ria.ru/20250812/agent-2034736703.html

московская область (подмосковье)

киев

украина

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), киев, украина, происшествия, курск, вооруженные силы украины