Житель Подмосковья получил срок за передачу Украине данных об аэродроме

2025-08-12T13:06:00+03:00
2025-08-12T13:06:00+03:00
2025-08-12T14:16:00+03:00
московская область (подмосковье)
киев
украина
происшествия
курск
вооруженные силы украины
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Подмосковья Эльдара Марченко, отправившего, по версии следствия, ВСУ координаты аэродрома в Курске для его атаки дронами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать виновным… назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы", - огласил приговор судья.Первые 5 лет Марченко предстоит провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.Также с Марченко взыскали 397 тысяч рублей по иску министерства жилищно-коммунального хозяйства Курской области, 300 тысяч в пользу потерпевшего гражданина по фамилии Толстых, а также 53,7 тысячи в пользу ООО "Управляющая компания Курска".Гособвинение в ходе прений сторон просило ему 19 лет.Ранее Марченко заявил в суде, что не признает свою вину в инкриминируемом ему деянии.По версии следствия, не позднее августа 2023 года сотрудники украинских силовых структур и воинских формирований создали организованную группу, в состав которой подыскали и вовлекли гражданина РФ Марченко и иных лиц. Тот на личном автомобиле приехал из Москвы в Курск, где с помощью смартфона передал им координаты местного аэродрома.На основании полученных данных с территории Украины в сторону объекта гражданской и транспортной инфраструктуры были направлены не менее двух БПЛА, снабженных взрывными устройствами. Однако они не достигли своей цели. Один из дронов, потеряв управление, столкнулся с многоквартирным домом в Курске, второй – взорвался в воздухе над частным жилым сектором. В результате были повреждены квартиры, административное здание, а также несколько автомобилей.
