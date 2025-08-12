Рейтинг@Mail.ru
Житель Подмосковья получил срок за передачу Украине данных об аэродроме - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 12.08.2025 (обновлено: 14:16 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/sud-2034775593.html
Житель Подмосковья получил срок за передачу Украине данных об аэродроме
Житель Подмосковья получил срок за передачу Украине данных об аэродроме - РИА Новости, 12.08.2025
Житель Подмосковья получил срок за передачу Украине данных об аэродроме
Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Подмосковья Эльдара Марченко, отправившего, по версии следствия, ВСУ... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T13:06:00+03:00
2025-08-12T14:16:00+03:00
московская область (подмосковье)
киев
украина
происшествия
курск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Подмосковья Эльдара Марченко, отправившего, по версии следствия, ВСУ координаты аэродрома в Курске для его атаки дронами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать виновным… назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы", - огласил приговор судья.Первые 5 лет Марченко предстоит провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.Также с Марченко взыскали 397 тысяч рублей по иску министерства жилищно-коммунального хозяйства Курской области, 300 тысяч в пользу потерпевшего гражданина по фамилии Толстых, а также 53,7 тысячи в пользу ООО "Управляющая компания Курска".Гособвинение в ходе прений сторон просило ему 19 лет.Ранее Марченко заявил в суде, что не признает свою вину в инкриминируемом ему деянии.По версии следствия, не позднее августа 2023 года сотрудники украинских силовых структур и воинских формирований создали организованную группу, в состав которой подыскали и вовлекли гражданина РФ Марченко и иных лиц. Тот на личном автомобиле приехал из Москвы в Курск, где с помощью смартфона передал им координаты местного аэродрома.На основании полученных данных с территории Украины в сторону объекта гражданской и транспортной инфраструктуры были направлены не менее двух БПЛА, снабженных взрывными устройствами. Однако они не достигли своей цели. Один из дронов, потеряв управление, столкнулся с многоквартирным домом в Курске, второй – взорвался в воздухе над частным жилым сектором. В результате были повреждены квартиры, административное здание, а также несколько автомобилей.
https://ria.ru/20250807/dannye-2033854167.html
https://ria.ru/20250812/agent-2034736703.html
московская область (подмосковье)
киев
украина
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), киев, украина, происшествия, курск, вооруженные силы украины
Московская область (Подмосковье), Киев, Украина, Происшествия, Курск, Вооруженные силы Украины
Житель Подмосковья получил срок за передачу Украине данных об аэродроме

Координатора атак БПЛА ВСУ на Курск Марченко приговорили к 16 годам заключения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Подмосковья Эльдара Марченко, отправившего, по версии следствия, ВСУ координаты аэродрома в Курске для его атаки дронами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать виновным… назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы", - огласил приговор судья.
Задержание жителя Сватовского района в ЛНР, передававшего данные спецслужбам Киева - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В ЛНР задержали мужчину по подозрению в передаче данных об армии
7 августа, 09:08
Первые 5 лет Марченко предстоит провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.
Также с Марченко взыскали 397 тысяч рублей по иску министерства жилищно-коммунального хозяйства Курской области, 300 тысяч в пользу потерпевшего гражданина по фамилии Толстых, а также 53,7 тысячи в пользу ООО "Управляющая компания Курска".
Гособвинение в ходе прений сторон просило ему 19 лет.
Ранее Марченко заявил в суде, что не признает свою вину в инкриминируемом ему деянии.
По версии следствия, не позднее августа 2023 года сотрудники украинских силовых структур и воинских формирований создали организованную группу, в состав которой подыскали и вовлекли гражданина РФ Марченко и иных лиц. Тот на личном автомобиле приехал из Москвы в Курск, где с помощью смартфона передал им координаты местного аэродрома.
На основании полученных данных с территории Украины в сторону объекта гражданской и транспортной инфраструктуры были направлены не менее двух БПЛА, снабженных взрывными устройствами. Однако они не достигли своей цели. Один из дронов, потеряв управление, столкнулся с многоквартирным домом в Курске, второй – взорвался в воздухе над частным жилым сектором. В результате были повреждены квартиры, административное здание, а также несколько автомобилей.
Задержание агента Киева, собиравшегося взорвать российского военного в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Агент Киева рассказал, как заложил бомбу в автомобиль для убийства военного
10:22
 
Московская область (Подмосковье)КиевУкраинаПроисшествияКурскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала