https://ria.ru/20250812/sud-2034766346.html
Суд отложил слушания по иску "Роснано" к Чубайсу и его соответчикам
Суд отложил слушания по иску "Роснано" к Чубайсу и его соответчикам - РИА Новости, 12.08.2025
Суд отложил слушания по иску "Роснано" к Чубайсу и его соответчикам
Арбитражный суд Москвы отложил на 3 октября рассмотрение иска АО "Роснано" о взыскании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (более 1,6 миллиарда РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T12:21:00+03:00
2025-08-12T12:21:00+03:00
2025-08-12T12:21:00+03:00
происшествия
москва
россия
анатолий чубайс
олег киселев
роснано
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587483904_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_28b6ce205d6bcf444914c25bf012fd7a.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 3 октября рассмотрение иска АО "Роснано" о взыскании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (более 1,6 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков с Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей компании, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Суд на предварительном заседании в июле перешел к рассмотрению этого дела в закрытом режиме, удовлетворив соответствующее ходатайство истца, мотивированное наличием в материалах дела коммерческой тайны. Представитель истца сообщил, что в материалы дела переданы отчеты и заключения Федерального казначейства, Счетной палаты, аудиторских и консалтинговых фирм, сведения о проектной деятельности "Роснано". По его словам, вся информация о проектах была признана коммерческой тайной внутренними документами компании в 2013 году, когда ею руководил Чубайс. Представители Чубайса и других ответчиков возражали против перехода в закрытый режим, ссылаясь в том числе на общественный резонанс процесса. Представитель Чубайса также заявил, что его доверитель готов отчитаться за все средства, потраченные в рамках проекта, по которому предъявлен иск. По окончании июльского заседания в карточке дела появилось сообщение, что рассмотрение отложено на 12 августа. Однако очередное заседание прошло 5 августа, и тогда суд отложил слушания на октябрь. Соответчиками Чубайса, бывшего председателя правления госкомпании "Роснано", в исковом заявлении указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. Как ранее рассказал РИА Новости директор "Роснано" по особым поручениям Евгений Фролов, истец взыскивает убытки, причиненные реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался компанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны так и не привел. Иск поступил в арбитражный суд 31 марта. Позже суд по заявлению истца принял обеспечительные меры в виде ареста активов ответчиков в пределах суммы исковых требований за исключением доходов в размере прожиточного минимума. Необходимость мер "Роснано" объяснило тем, что "ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов". Как отмечалось в определении суда, "согласно сведениям, размещенным в СМИ… Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы Российской Федерации; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г. возбуждены уголовные дела", при этом "первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом".
https://ria.ru/20250715/chubajs-2029283761.html
https://ria.ru/20250513/chubays-2016749395.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587483904_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_ce15e195405ba1cd98eced5397331ecd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, анатолий чубайс, олег киселев, роснано
Происшествия, Москва, Россия, Анатолий Чубайс, Олег Киселев, Роснано
Суд отложил слушания по иску "Роснано" к Чубайсу и его соответчикам
Суд отложил на 3 октября слушания по иску "Роснано" к Чубайсу и его соответчикам
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 3 октября рассмотрение иска АО "Роснано" о взыскании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (более 1,6 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков с Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей компании, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Суд на предварительном заседании в июле перешел к рассмотрению этого дела в закрытом режиме, удовлетворив соответствующее ходатайство истца, мотивированное наличием в материалах дела коммерческой тайны.
Представитель истца сообщил, что в материалы дела переданы отчеты и заключения Федерального казначейства, Счетной палаты, аудиторских и консалтинговых фирм, сведения о проектной деятельности "Роснано
". По его словам, вся информация о проектах была признана коммерческой тайной внутренними документами компании в 2013 году, когда ею руководил Чубайс
.
Представители Чубайса и других ответчиков возражали против перехода в закрытый режим, ссылаясь в том числе на общественный резонанс процесса. Представитель Чубайса также заявил, что его доверитель готов отчитаться за все средства, потраченные в рамках проекта, по которому предъявлен иск.
По окончании июльского заседания в карточке дела появилось сообщение, что рассмотрение отложено на 12 августа. Однако очередное заседание прошло 5 августа, и тогда суд отложил слушания на октябрь.
Соответчиками Чубайса, бывшего председателя правления госкомпании "Роснано", в исковом заявлении указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев
, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.
Как ранее рассказал РИА Новости директор "Роснано" по особым поручениям Евгений Фролов, истец взыскивает убытки, причиненные реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался компанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны так и не привел.
Иск поступил в арбитражный суд 31 марта. Позже суд по заявлению истца принял обеспечительные меры в виде ареста активов ответчиков в пределах суммы исковых требований за исключением доходов в размере прожиточного минимума. Необходимость мер "Роснано" объяснило тем, что "ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов".
Как отмечалось в определении суда, "согласно сведениям, размещенным в СМИ… Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы Российской Федерации; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г. возбуждены уголовные дела", при этом "первый покинул Россию
и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом".