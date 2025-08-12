https://ria.ru/20250812/sud-2034766346.html

Суд отложил слушания по иску "Роснано" к Чубайсу и его соответчикам

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 3 октября рассмотрение иска АО "Роснано" о взыскании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (более 1,6 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков с Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей компании, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Суд на предварительном заседании в июле перешел к рассмотрению этого дела в закрытом режиме, удовлетворив соответствующее ходатайство истца, мотивированное наличием в материалах дела коммерческой тайны. Представитель истца сообщил, что в материалы дела переданы отчеты и заключения Федерального казначейства, Счетной палаты, аудиторских и консалтинговых фирм, сведения о проектной деятельности "Роснано". По его словам, вся информация о проектах была признана коммерческой тайной внутренними документами компании в 2013 году, когда ею руководил Чубайс. Представители Чубайса и других ответчиков возражали против перехода в закрытый режим, ссылаясь в том числе на общественный резонанс процесса. Представитель Чубайса также заявил, что его доверитель готов отчитаться за все средства, потраченные в рамках проекта, по которому предъявлен иск. По окончании июльского заседания в карточке дела появилось сообщение, что рассмотрение отложено на 12 августа. Однако очередное заседание прошло 5 августа, и тогда суд отложил слушания на октябрь. Соответчиками Чубайса, бывшего председателя правления госкомпании "Роснано", в исковом заявлении указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. Как ранее рассказал РИА Новости директор "Роснано" по особым поручениям Евгений Фролов, истец взыскивает убытки, причиненные реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался компанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны так и не привел. Иск поступил в арбитражный суд 31 марта. Позже суд по заявлению истца принял обеспечительные меры в виде ареста активов ответчиков в пределах суммы исковых требований за исключением доходов в размере прожиточного минимума. Необходимость мер "Роснано" объяснило тем, что "ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов". Как отмечалось в определении суда, "согласно сведениям, размещенным в СМИ… Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы Российской Федерации; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г. возбуждены уголовные дела", при этом "первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом".

