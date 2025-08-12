Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит дело Лазаревой* 18 августа
12:18 12.08.2025
Суд рассмотрит дело Лазаревой* 18 августа
происшествия
россия
москва
татьяна лазарева
московский городской суд
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы на следующей неделе начнет рассматривать по существу уголовное дело телеведущей Татьяны Лазаревой* об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 18 августа 2025 года в 9.30",- сказали в суде. Во вторник состоялось предварительное слушание по делу. Ранее Мосгорсуд отменил постановление о заочном аресте Лазаревой*. Как указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Мосгорсуд нашел в постановлении суда первой инстанции нарушение УПК - тот, вынося решение, не проверил, объявлена ли Лазарева* в международный розыск по этому уголовному делу. Выяснилось, что по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента телеведущая объявлена только в федеральный розыск. При этом 2-й Западный окружной военный суд в конце 2024 года заочно приговорил Лазареву* к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.* признана в РФ иноагентом.
россия
москва
происшествия, россия, москва, татьяна лазарева, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Татьяна Лазарева, Московский городской суд
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы на следующей неделе начнет рассматривать по существу уголовное дело телеведущей Татьяны Лазаревой* об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 18 августа 2025 года в 9.30",- сказали в суде.
Павел Мунтян* - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Мунтяну* отказали в рассмотрении жалобы о снятии статуса иноагента
4 августа, 04:20
Во вторник состоялось предварительное слушание по делу.
Ранее Мосгорсуд отменил постановление о заочном аресте Лазаревой*. Как указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Мосгорсуд нашел в постановлении суда первой инстанции нарушение УПК - тот, вынося решение, не проверил, объявлена ли Лазарева* в международный розыск по этому уголовному делу. Выяснилось, что по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента телеведущая объявлена только в федеральный розыск.
При этом 2-й Западный окружной военный суд в конце 2024 года заочно приговорил Лазареву* к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.
* признана в РФ иноагентом.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Симоньян призвала исключить иноагентов из культурного пространства России
Вчера, 11:35
 
