Суд рассмотрит дело Лазаревой* 18 августа

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы на следующей неделе начнет рассматривать по существу уголовное дело телеведущей Татьяны Лазаревой* об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 18 августа 2025 года в 9.30",- сказали в суде. Во вторник состоялось предварительное слушание по делу. Ранее Мосгорсуд отменил постановление о заочном аресте Лазаревой*. Как указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Мосгорсуд нашел в постановлении суда первой инстанции нарушение УПК - тот, вынося решение, не проверил, объявлена ли Лазарева* в международный розыск по этому уголовному делу. Выяснилось, что по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента телеведущая объявлена только в федеральный розыск. При этом 2-й Западный окружной военный суд в конце 2024 года заочно приговорил Лазареву* к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.* признана в РФ иноагентом.

