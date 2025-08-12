Рейтинг@Mail.ru
Бывшему вице-губернатору Рязанской области Грекову смягчили приговор - РИА Новости, 12.08.2025
11:58 12.08.2025
Бывшему вице-губернатору Рязанской области Грекову смягчили приговор
Бывшему вице-губернатору Рязанской области Грекову смягчили приговор - РИА Новости, 12.08.2025
Бывшему вице-губернатору Рязанской области Грекову смягчили приговор
Рязанский областной суд смягчил наказание бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову, приговоренному к 17 годам колонии строгого режима, на один... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T11:58:00+03:00
2025-08-12T11:58:00+03:00
происшествия
рязанская область
рязань
россия
владимир путин
николай любимов
рязанский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595166732_0:82:800:532_1920x0_80_0_0_1cb77df6a790742a2fcbf852f7953755.jpg
РЯЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Рязанский областной суд смягчил наказание бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову, приговоренному к 17 годам колонии строгого режима, на один месяц, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Советский районный суд Рязани 16 мая приговорил Грекова по делу о мошенничестве на 15 миллионов рублей и получении взяток на 136 миллионов рублей к 17 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 400 миллионов рублей, также взыскал невозмещенную часть ущерба в сумме более 5 миллионов рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, конфисковано в доход государства. На приговор поступило апелляционное представление от прокурора, а также жалобы от подсудимого и адвоката. Как озвучил на заседании Рязанского облсуда представитель прокуратуры, ведомство сочло наказание мягким, попросило назначить Грекову 22 года 3 месяца лишения свободы с лишением государственных наград. Греков и его адвокат сочли наказание несправедливым из-за чрезмерной суровости. Они, в частности, просили применить нормы закона о назначении наказания при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также освободить Грекова от ответственности как участника СВО, получившего награды. " Приговор Советского районного суда города Рязани изменить... Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 11 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 399 миллионов 950 тысяч рублей", - огласил судья. Греков попал в СИЗО 14 июля 2023 года. По версии следствия, в 2018-2021 годах он брал от бизнесменов взятки за помощь с заключением госконтрактов на поставки медицинского оборудования для лечебных учреждений Рязанской области. Вместе с ним была арестована бывший замминистра здравоохранения региона, экс-сенатор Ирина Петина. Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось. Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Возглавлявший тогда область Николай Любимов заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости. Любимова Басманный суд Москвы арестовал в середине декабря 2024 года. Ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, показания на него дал Греков.
рязанская область
рязань
россия
происшествия, рязанская область, рязань, россия, владимир путин, николай любимов, рязанский областной суд
Происшествия, Рязанская область, Рязань, Россия, Владимир Путин, Николай Любимов, Рязанский областной суд
Бывшему вице-губернатору Рязанской области Грекову смягчили приговор

Бывшему рязанскому вице-губернатору Грекову смягчили приговор на один месяц

© Фото : МЧС РоссииИгорь Греков
Игорь Греков - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : МЧС России
Игорь Греков . Архивное фото
РЯЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Рязанский областной суд смягчил наказание бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову, приговоренному к 17 годам колонии строгого режима, на один месяц, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Советский районный суд Рязани 16 мая приговорил Грекова по делу о мошенничестве на 15 миллионов рублей и получении взяток на 136 миллионов рублей к 17 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 400 миллионов рублей, также взыскал невозмещенную часть ущерба в сумме более 5 миллионов рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, конфисковано в доход государства. На приговор поступило апелляционное представление от прокурора, а также жалобы от подсудимого и адвоката.
Как озвучил на заседании Рязанского облсуда представитель прокуратуры, ведомство сочло наказание мягким, попросило назначить Грекову 22 года 3 месяца лишения свободы с лишением государственных наград.
Греков и его адвокат сочли наказание несправедливым из-за чрезмерной суровости. Они, в частности, просили применить нормы закона о назначении наказания при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также освободить Грекова от ответственности как участника СВО, получившего награды.
" Приговор Советского районного суда города Рязани изменить... Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 11 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 399 миллионов 950 тысяч рублей", - огласил судья.
Греков попал в СИЗО 14 июля 2023 года. По версии следствия, в 2018-2021 годах он брал от бизнесменов взятки за помощь с заключением госконтрактов на поставки медицинского оборудования для лечебных учреждений Рязанской области. Вместе с ним была арестована бывший замминистра здравоохранения региона, экс-сенатор Ирина Петина.
Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось.
Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Возглавлявший тогда область Николай Любимов заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости. Любимова Басманный суд Москвы арестовал в середине декабря 2024 года. Ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, показания на него дал Греков.
ПроисшествияРязанская областьРязаньРоссияВладимир ПутинНиколай ЛюбимовРязанский областной суд
 
 
