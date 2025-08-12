https://ria.ru/20250812/sud-2034759214.html

Бывшему вице-губернатору Рязанской области Грекову смягчили приговор

Бывшему вице-губернатору Рязанской области Грекову смягчили приговор - РИА Новости, 12.08.2025

Бывшему вице-губернатору Рязанской области Грекову смягчили приговор

Рязанский областной суд смягчил наказание бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову, приговоренному к 17 годам колонии строгого режима, на один... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T11:58:00+03:00

2025-08-12T11:58:00+03:00

2025-08-12T11:58:00+03:00

происшествия

рязанская область

рязань

россия

владимир путин

николай любимов

рязанский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595166732_0:82:800:532_1920x0_80_0_0_1cb77df6a790742a2fcbf852f7953755.jpg

РЯЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Рязанский областной суд смягчил наказание бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову, приговоренному к 17 годам колонии строгого режима, на один месяц, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Советский районный суд Рязани 16 мая приговорил Грекова по делу о мошенничестве на 15 миллионов рублей и получении взяток на 136 миллионов рублей к 17 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 400 миллионов рублей, также взыскал невозмещенную часть ущерба в сумме более 5 миллионов рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, конфисковано в доход государства. На приговор поступило апелляционное представление от прокурора, а также жалобы от подсудимого и адвоката. Как озвучил на заседании Рязанского облсуда представитель прокуратуры, ведомство сочло наказание мягким, попросило назначить Грекову 22 года 3 месяца лишения свободы с лишением государственных наград. Греков и его адвокат сочли наказание несправедливым из-за чрезмерной суровости. Они, в частности, просили применить нормы закона о назначении наказания при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также освободить Грекова от ответственности как участника СВО, получившего награды. " Приговор Советского районного суда города Рязани изменить... Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 11 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 399 миллионов 950 тысяч рублей", - огласил судья. Греков попал в СИЗО 14 июля 2023 года. По версии следствия, в 2018-2021 годах он брал от бизнесменов взятки за помощь с заключением госконтрактов на поставки медицинского оборудования для лечебных учреждений Рязанской области. Вместе с ним была арестована бывший замминистра здравоохранения региона, экс-сенатор Ирина Петина. Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось. Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Возглавлявший тогда область Николай Любимов заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости. Любимова Басманный суд Москвы арестовал в середине декабря 2024 года. Ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, показания на него дал Греков.

https://ria.ru/20240809/eks-sovetnik-1965195371.html

https://ria.ru/20250808/vzyatka-2034103994.html

https://ria.ru/20250730/sud-2032455862.html

рязанская область

рязань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, рязанская область, рязань, россия, владимир путин, николай любимов, рязанский областной суд