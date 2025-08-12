Бывшему вице-губернатору Рязанской области Грекову смягчили приговор
Бывшему рязанскому вице-губернатору Грекову смягчили приговор на один месяц
Игорь Греков . Архивное фото
РЯЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Рязанский областной суд смягчил наказание бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову, приговоренному к 17 годам колонии строгого режима, на один месяц, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Советский районный суд Рязани 16 мая приговорил Грекова по делу о мошенничестве на 15 миллионов рублей и получении взяток на 136 миллионов рублей к 17 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 400 миллионов рублей, также взыскал невозмещенную часть ущерба в сумме более 5 миллионов рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, конфисковано в доход государства. На приговор поступило апелляционное представление от прокурора, а также жалобы от подсудимого и адвоката.
Как озвучил на заседании Рязанского облсуда представитель прокуратуры, ведомство сочло наказание мягким, попросило назначить Грекову 22 года 3 месяца лишения свободы с лишением государственных наград.
Греков и его адвокат сочли наказание несправедливым из-за чрезмерной суровости. Они, в частности, просили применить нормы закона о назначении наказания при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также освободить Грекова от ответственности как участника СВО, получившего награды.
" Приговор Советского районного суда города Рязани изменить... Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 11 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 399 миллионов 950 тысяч рублей", - огласил судья.
Греков попал в СИЗО 14 июля 2023 года. По версии следствия, в 2018-2021 годах он брал от бизнесменов взятки за помощь с заключением госконтрактов на поставки медицинского оборудования для лечебных учреждений Рязанской области. Вместе с ним была арестована бывший замминистра здравоохранения региона, экс-сенатор Ирина Петина.
Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось.
Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Возглавлявший тогда область Николай Любимов заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости. Любимова Басманный суд Москвы арестовал в середине декабря 2024 года. Ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, показания на него дал Греков.
