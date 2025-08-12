https://ria.ru/20250812/sud-2034754176.html

Верховный суд Татарстана отменил освобождение экс-главы Татфондбанка

КАЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Верховный суд Татарстана отменил решение суда первой инстанции об освобождении экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина от отбывания наказания из-за болезни, дело направлено на новое рассмотрение, сообщил РИА Новости представитель суда. Вахитовский районный суд Казани 11 июня удовлетворил ходатайство Мусина, приговоренного к 12,5 годам колонии за злоупотребления полномочиями, об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью. "Верховный суд отменил постановление Вахитовского суда от 11 июня. Представление прокуратуры и жалоба представителя потерпевшего удовлетворены частично. Материалы будут направлены в Вахитовский суд для нового рассмотрения в ином составе", - сказал собеседник агентства. Ранее Вахитовский районный суд дважды выносил приговор Мусину по нескольким эпизодам злоупотребления полномочиями (необоснованная выдача кредитов, вывод залогов), повлекшего тяжкие последствия. В сентябре 2021 года он был приговорен к 12 годам колонии общего режима. Позднее коллегия Верховного суда Татарстана смягчила наказание до 11 лет колонии. В ноябре 2024 года суд приговорил Мусина к 6,5 годам лишения свободы. По совокупности ему было назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Верховный суд Татарстана в мае оставил срок наказания без изменения. ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице АСВ, а 3 марта 2017 года отозвал у банка лицензию. По состоянию на июль 2017 года временная администрация оценивала активы банка в 71,4 миллиарда рублей, а обязательства – в 189,7 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составила 118,3 миллиарда рублей. Арбитражный суд Татарстана в апреле 2018 года признал кредитную организацию банкротом.

