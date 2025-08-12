Рейтинг@Mail.ru
Сдачу в аренду объектов курской Корпорации развития сочли незаконной - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:42 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/sud-2034707891.html
Сдачу в аренду объектов курской Корпорации развития сочли незаконной
Сдачу в аренду объектов курской Корпорации развития сочли незаконной - РИА Новости, 12.08.2025
Сдачу в аренду объектов курской Корпорации развития сочли незаконной
Арбитражный суд Москвы по иску прокуратуры признал незаконным договор, по которому Корпорация развития Курской области, чье руководство обвиняется в хищениях на РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T05:42:00+03:00
2025-08-12T05:42:00+03:00
происшествия
курская область
москва
владимир лукин
александр хинштейн
алексей смирнов (политик)
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску прокуратуры признал незаконным договор, по которому Корпорация развития Курской области, чье руководство обвиняется в хищениях на строительстве оборонных сооружений, сдавала в аренду принадлежавшую ей недвижимость в Москве, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как установил суд, АО "Корпорация развития Курской области", учрежденное областью в лице органа по управлению имуществом, в июне 2023 года продала свои акции самому министерству имущества Курской области. За акции продавец получил нежилое помещение площадью 1100 квадратных метров на Варшавском шоссе в Москве рыночной стоимостью около 72 миллионов рублей, пять машиномест, автомобиль Toyota Camry и 90 предметов офисной мебели и оргтехники – всего на сумму почти 79 миллионов рублей. В июне 2024 года эту недвижимость корпорация сдала аффилированному с ней ООО "Айти Серф". Договор был заключен на 10 лет, и за это время собственник должен был получить более 192 миллионов рублей арендной платы. Однако прокуратура Курской области по итогам проверки "законности выбытия государственного и муниципального имущества" оспорила цепочку этих сделок в суде. Еще до рассмотрения дела по существу корпорация добровольно вернула объекты недвижимости региону, поэтому от требований в этой части истец отказался. В оставшейся части суд полностью удовлетворил иск, признав незаконным договор аренды. Это решение является основанием для внесения записи в ЕГРН о прекращении регистрации права аренды ООО "Айти Серф". Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 4 августа сообщил, что Корпорация развития Курской области, чью "карму практически невозможно почистить", будет упразднена. Мещанский суд столицы в апреле арестовал экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого зама Алексея Дедова. По версии следствия, они, совместно с руководством Корпорации развития Курской области, бывший глава которой Владимир Лукин также арестован, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Генпрокуратура через суд потребовала также взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250307/delo-2003601914.html
https://ria.ru/20250228/podrjadchik-2002201873.html
курская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, москва, владимир лукин, александр хинштейн, алексей смирнов (политик) , генеральная прокуратура рф
Происшествия, Курская область, Москва, Владимир Лукин, Александр Хинштейн, Алексей Смирнов (политик) , Генеральная прокуратура РФ
Сдачу в аренду объектов курской Корпорации развития сочли незаконной

Суд счел незаконной сдачу в аренду объектов Корпорации развития Курской области

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску прокуратуры признал незаконным договор, по которому Корпорация развития Курской области, чье руководство обвиняется в хищениях на строительстве оборонных сооружений, сдавала в аренду принадлежавшую ей недвижимость в Москве, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как установил суд, АО "Корпорация развития Курской области", учрежденное областью в лице органа по управлению имуществом, в июне 2023 года продала свои акции самому министерству имущества Курской области. За акции продавец получил нежилое помещение площадью 1100 квадратных метров на Варшавском шоссе в Москве рыночной стоимостью около 72 миллионов рублей, пять машиномест, автомобиль Toyota Camry и 90 предметов офисной мебели и оргтехники – всего на сумму почти 79 миллионов рублей.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона"
7 марта, 12:36
В июне 2024 года эту недвижимость корпорация сдала аффилированному с ней ООО "Айти Серф". Договор был заключен на 10 лет, и за это время собственник должен был получить более 192 миллионов рублей арендной платы.
Однако прокуратура Курской области по итогам проверки "законности выбытия государственного и муниципального имущества" оспорила цепочку этих сделок в суде. Еще до рассмотрения дела по существу корпорация добровольно вернула объекты недвижимости региону, поэтому от требований в этой части истец отказался.
В оставшейся части суд полностью удовлетворил иск, признав незаконным договор аренды. Это решение является основанием для внесения записи в ЕГРН о прекращении регистрации права аренды ООО "Айти Серф".
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 4 августа сообщил, что Корпорация развития Курской области, чью "карму практически невозможно почистить", будет упразднена.
Мещанский суд столицы в апреле арестовал экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого зама Алексея Дедова. По версии следствия, они, совместно с руководством Корпорации развития Курской области, бывший глава которой Владимир Лукин также арестован, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Генпрокуратура через суд потребовала также взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей.
Наручники на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Подрядчика, строившего фортификации в Курской области, арестовали
28 февраля, 13:47
 
ПроисшествияКурская областьМоскваВладимир ЛукинАлександр ХинштейнАлексей Смирнов (политик)Генеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала