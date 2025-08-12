https://ria.ru/20250812/sud-2034704855.html

Оставившая ребенка в Анталье россиянка хочет участвовать в суде по опеке

СТАМБУЛ, 12 авг - РИА Новости. Россиянка Екатерина Бурнашкина, освобожденная из-под стражи в турецкой Анталье после приговора за оставление новорожденной в опасности, собирается участвовать в заседаниях суда по вопросу опеки над дочкой Николь в России, сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника - 18-летняя девушка в октябре 2024 года оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил Екатерину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Полат отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы. "Екатерина хочет забрать ребенка. В России, насколько мне известно, в течение августа состоится заседание суда по делу об опеке над Николь, Екатерина хочет принять участие в заседании", - сообщила Полат, представляющая интересы семьи в Турции. По ее словам, семья нашла адвоката в России и получает поддержку некоей "ассоциации". Девочку Николь вернули в РФ после нескольких месяцев, проведенных в Доме малютки в Анталье. Обращение от Бурнашкиной не поступало в аппарат детского омбудсмена, сообщила в июле уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен подчеркнула, что у российской стороны нет достаточных официальных документов для того, чтобы дать какую-либо правовую оценку в связи с возможными новыми обстоятельствами. Львова-Белова добавила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка запросил информацию у компетентных органов, в том числе у Генконсульства РФ в Анталье.

