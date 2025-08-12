https://ria.ru/20250812/sud-2034702059.html

Продавец машин подал в суд на блогера, назвавшего его "мошенником"

Продавец машин подал в суд на блогера, назвавшего его "мошенником"

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Продавец машин подал в суд на блогера, назвавшего его "мошенником" и "хохлом", сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Блогер, который ведет профильный Telegram-канал об автомобилях, в одной из публикаций заявил, что истец продал машину с не соответствующим заявленному пробегом. Одновременно он употребил и спорные слова, которые и стали предметом иска о защите чести и достоинства. Продавец потребовал опровержения, а также компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Однако суд не согласился с его доводами. "Согласно заключению специалиста, спорные лексические единицы "мошенник", "хохол", не являются с точки зрения лингвистики унижающими честь и достоинство истца. В спорных публикациях ответчик ориентирован на словесное выражение своих эмоций с использованием разговорной и просторечной лексики", - сказано в решении суда. Апелляция согласилась с такими выводами и решение вступило в законную силу.

