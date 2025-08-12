https://ria.ru/20250812/strelba-2034696261.html
При стрельбе на парковке магазина в Техасе погибли три человека
При стрельбе на парковке магазина в Техасе погибли три человека
При стрельбе на парковке магазина в Техасе погибли три человека
Три человека погибли в результате стрельбы на парковке магазина в городе Остин, столице американского штата Техас, сообщает местная полиция.
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Три человека погибли в результате стрельбы на парковке магазина в городе Остин, столице американского штата Техас, сообщает местная полиция. "Когда полицейские прибыли, они обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями на парковке (магазина - ред.) Target. Подозреваемый скрылся... Полиция затем обнаружила его на юге Остина, он был взят под стражу после применения по отношению к нему электрошокера. Три человека погибли. Это очень печальный день для Остина", - заявила начальник полиции Остина Лиза Дэвис на брифинге, трансляция которого велась в соцсетях службы скорой помощи Остина и округа Травис. По ее словам, у подозреваемого были в прошлом проблемы с психическим здоровьем. Начальник службы скорой помощи Роберт Лакритц добавил, что два человека были признаны погибшими на месте, еще один скончался в больнице. По его словам, еще одному человеку была оказана помощь в связи с травмами, не связанными с огнестрельными ранениями.
