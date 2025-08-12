https://ria.ru/20250812/stepanenko-2034818833.html

Удары судьбы "идеальной жены короля юмора" Елены Степаненко

Удары судьбы "идеальной жены короля юмора" Елены Степаненко

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Тридцать три года она была идеальной женой для "короля юмора". Вместе строили империю смеха, делили успех и богатство. А сегодня ее не найти ни в одной передаче, ни на одном светском мероприятии. Елена Степаненко словно растворилась после громкого развода с Евгением Петросяном. Что заставило "королеву юмора" уйти в добровольное изгнание? И почему она не может простить мужу не только предательство, а нечто гораздо более болезненное?Билет в новую жизньИстория началась банально — на кастинге в 1979 году. Елена Степаненко, 26-летняя выпускница ГИТИСа из обычной семьи (отец — повар, мать — парикмахер), пришла в Театр эстрадных миниатюр Евгения Петросяна. Мечтала петь и танцевать, но 34-летний Петросян заметил комический талант.Тогда Евгений Ваганович был на пике популярности — конферансье у Утесова, восходящая звезда эстрады. За плечами — три развода, дочь Викторина от первой жены. Елена же была замужем за пианистом Александром Васильевым и жила обычной советской жизнью.Все изменилось на гастролях в Семипалатинске, где между ними "проскочила искра". Елена ушла от мужа к Евгению. В 1985 году они поженились.Идеальная жена для короля эстрадыПервые годы брака Елена посвятила созданию идеального тыла. Готовила "вкусняшки" для мужа, на даче в Жаворонках выращивала овощи, делала заготовки на зиму. Набрала вес, но Петросян любил пышных женщин — считал это идеалом. В 90-е началась звездная эра Петросяна. А Елена Григорьевна в это время заботилась о быте, чтобы "гений" мог творить.Но муж уговорил ее вернуться на сцену. И тут произошло чудо — в конце 90-х Степаненко "выстрелила" с монологом "Письмо Биллу Клинтону". "Уважаемый Клин Блинтон... То есть Блин Клинтон..." — эту миниатюру помнят миллионы. Из тени мужа она превратилась в самостоятельную звезду.Они стали уникальной "юмористической семьей" России. Работали вместе в "Кривом зеркале", "Смехопанораме", "Аншлаге". У них было все — слава, деньги, любовь публики. Не было только одного.Всему есть своя ценаВ начале 90-х Елена забеременела. Очень хотела ребенка — под сорок лет это был, возможно, последний шанс стать матерью. Но тут подвернулись большие деньги."Тогда как раз шел чес, когда артистам на корпоративах, концертах деньги мешками сыпались", — вспоминал позже эстрадный режиссер Анатолий Демидов, знавший семью изнутри.Петросян убедил жену "повременить" с рождением. Плотный график гастролей, карьера на пике, деньги рекой — куда сейчас рожать? Можно и потом...Елена послушалась мужа. Сделала аборт. "Она потом сильно раскаивалась по этому поводу, вымаливала у Господа прощение", — рассказывал Демидов. Но было уже поздно.Тридцать лет верности и новая молодая пассияЕлена простила мужу и это. Продолжала говорить о нем с восхищением: "Счастлива, что нахожусь в полной зависимости от Петросяна. Он — мой учитель, режиссер, партнер и супруг. Все, к чему прикасается Евгений Ваганович, будь то отдельный номер, эстрадный спектакль, телепередача или книга, имеет успех. Это факт".Годы брали свое. К 2000-м, по словам знакомых, супруги уже жили "как соседи" — в разных частях дома, ведя отдельное хозяйство. Елена все чаще замечала "лишнее" внимание мужа к молодым коллегам.А потом появилась она — 29-летняя помощница Татьяна Брухунова. На 43 года младше Петросяна, на 36 лет младше Елены. Стройная, молодая, с горящими глазами.Когда в 2018 году стало понятно, что намерения серьезные, 65-летняя Елена не стала устраивать сцен и скандалов. Достойно подала на развод и раздел имущества.Битва за полтора миллиардаКогда Елена подала иск о разделе имущества, цифры поразили даже видавших виды юристов — полтора миллиарда рублей совместно нажитого богатства. За тридцать с лишним лет брака супруги собрали внушительную империю.Десять квартир в Москве, загородный особняк в Жаворонках, коллекция антиквариата, картины, раритетные книги. Елена требовала восемьдесят процентов — 1,2 миллиарда рублей, включая восемь из десяти московских квартир.Суд затянулся на годы. Делили буквально все — от драгоценностей до статуэтки козы за 2500 долларов, которую Петросян купил в Израиле. Споры шли даже о том, кому достанутся любимые книги юмориста.Все это время активы были под арестом. Ни один из супругов не мог распоряжаться совместным имуществом, пока суд разбирался, кому что принадлежит. К 2021 году дележка завершилась в пользу Елены — она получила львиную долю богатства.Дети в 75 лет и свободная бывшая женаНо деньги, как обычно, не главное. Самой болезненной стала новость о детях. В 2020 году 75-летний Петросян стал отцом сына Вагана. В 2023-м — дочери Матильды. Дети, в которых он отказал Елене тридцать лет назад, появились у него с молодой женой.После развода Елена резко похудела на 45 килограммов — словно сбросила с себя груз прожитых лет. Но к творчеству не вернулась. В 2022 году закрыла свое ИП, официально завершив карьеру.Постепенно она исчезла из публичного пространства. Не дает интервью, не ходит на мероприятия, не общается с бывшими коллегами. По данным друзей, переехала в США, лишь изредка прилетая в Москву.Наследство от подруги и горькое одиночествоВ 2024 году Елену вспомнили в связи с неожиданным наследством. Умерла ее подруга, дизайнер Наталья Магола, оставив ей две квартиры в центре Сочи стоимостью свыше 73 миллионов рублей. Родственники покойной пытались оспорить завещание, но суд признал Степаненко законной наследницей.Возможно, это единственная хорошая новость в ее жизни за последние годы. В 72 года она богата, свободна, но одинока. Дочь Петросяна Викторина от первого брака, которую Елена воспитывала как родную, поддерживает именно ее, а не отца.Тем временем Петросян продолжает наслаждаться жизнью с молодой женой и воспитывает малышей. История, которая началась как советская сказка о любви, закончилась как жестокая притча о том, как женщина может отдать половину жизни мужчине, а получить взамен пустоту.

