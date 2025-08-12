Рейтинг@Mail.ru
В Ставрополе при атаке БПЛА зафиксировали повреждения в жилом комплексе
09:25 12.08.2025
В Ставрополе при атаке БПЛА зафиксировали повреждения в жилом комплексе
происшествия
ставрополь
ставропольский край
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Окна в жилом комплексе и несколько автомобилей повреждены в Ставрополе в результате ночной атаки БПЛА, никто не пострадал, сообщил глава города Иван Ульянченко. "Продолжаем уточнять последствия на земле от падения дронов после отраженной атаки. К этому часу известно, что пострадали окна жилого комплекса в северо-западной части города и несколько автомобилей", - написал Ульянченко в своем Telegram-канале. По его словам, ночью в Ставрополе была отражена атака БПЛА. "Беспилотники подавлены нашими системами РЭБ. Никто из людей не пострадал", - подчеркнул он. Власти проведут поквартирный обход, чтобы зафиксировать все повреждения, к восстановлению специалисты приступят сегодня, добавил Ульянченко. Беспилотная опасность на всей территории Ставропольского края была объявлена в 3.08 мск и продлилась пять часов. Минобороны утром сообщило о трех сбитых украинских дронах в крае.
ставрополь
ставропольский край
происшествия, ставрополь, ставропольский край
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Окна в жилом комплексе и несколько автомобилей повреждены в Ставрополе в результате ночной атаки БПЛА, никто не пострадал, сообщил глава города Иван Ульянченко.
"Продолжаем уточнять последствия на земле от падения дронов после отраженной атаки. К этому часу известно, что пострадали окна жилого комплекса в северо-западной части города и несколько автомобилей", - написал Ульянченко в своем Telegram-канале.
По его словам, ночью в Ставрополе была отражена атака БПЛА. "Беспилотники подавлены нашими системами РЭБ. Никто из людей не пострадал", - подчеркнул он.
Власти проведут поквартирный обход, чтобы зафиксировать все повреждения, к восстановлению специалисты приступят сегодня, добавил Ульянченко.
Беспилотная опасность на всей территории Ставропольского края была объявлена в 3.08 мск и продлилась пять часов.
Минобороны утром сообщило о трех сбитых украинских дронах в крае.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.08.2025
Вчера, 16:08
 
ПроисшествияСтавропольСтавропольский край
 
 
