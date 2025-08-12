Рейтинг@Mail.ru
Поддержка лейбористов в Британии упала до минимума - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 12.08.2025 (обновлено: 18:52 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/starmer-2034874231.html
Поддержка лейбористов в Британии упала до минимума
Поддержка лейбористов в Британии упала до минимума - РИА Новости, 12.08.2025
Поддержка лейбористов в Британии упала до минимума
Рейтинг одобрения британского правительства упал до минимума с прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером в июле 2024 года, следует из... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T18:43:00+03:00
2025-08-12T18:52:00+03:00
в мире
великобритания
кир стармер
правительство великобритании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149575/97/1495759791_0:22:2048:1174_1920x0_80_0_0_240e81b08b6d8bfd9c9bde7d8293be3f.jpg
ЛОНДОН, 12 авг – РИА Новости. Рейтинг одобрения британского правительства упал до минимума с прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером в июле 2024 года, следует из результатов исследования компании YouGov. Рейтинг определяется разницей между процентом респондентов, одобряющих и не одобряющих деятельность властей. "Чистый рейтинг одобрения правительства упал до -55, это самая низкая оценка лейбористов на сегодняшний день", - сообщила компания в соцсети Х. По данным YouGov, только 13% опрошенных заявили, что одобряют деятельность правительства. Обратное мнение выразили 68% респондентов. Исследование проводилось 9-11 августа. Данные о числе участников и погрешности не приводятся. В начале июле газета Times сообщила со ссылкой на исследование, проведенное аналитическим центром More in Common, что рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера достиг рекордно низкого значения (-43) за всё время его пребывания в должности. Уровень поддержки лейбориста был положительным только непосредственно после его избрания, тогда это значение было равно 11, но почти сразу же показатель упал до отрицательных цифр.
https://ria.ru/20250811/ukraina-2034665445.html
https://ria.ru/20250804/priznanie-2033248255.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149575/97/1495759791_228:0:1821:1195_1920x0_80_0_0_ed038fcc0213688e2094b2479111b20f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, кир стармер, правительство великобритании
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Правительство Великобритании
Поддержка лейбористов в Британии упала до минимума

Рейтинг одобрения правительства Британии установил антирекорд в минус 55

CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / WestminsterЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Westminster
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 12 авг – РИА Новости. Рейтинг одобрения британского правительства упал до минимума с прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером в июле 2024 года, следует из результатов исследования компании YouGov.
Рейтинг определяется разницей между процентом респондентов, одобряющих и не одобряющих деятельность властей.
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Посольство России в Лондоне прокомментировало последние шаги Британии
Вчера, 19:15
"Чистый рейтинг одобрения правительства упал до -55, это самая низкая оценка лейбористов на сегодняшний день", - сообщила компания в соцсети Х.
По данным YouGov, только 13% опрошенных заявили, что одобряют деятельность правительства. Обратное мнение выразили 68% респондентов.
Исследование проводилось 9-11 августа. Данные о числе участников и погрешности не приводятся.
В начале июле газета Times сообщила со ссылкой на исследование, проведенное аналитическим центром More in Common, что рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера достиг рекордно низкого значения (-43) за всё время его пребывания в должности. Уровень поддержки лейбориста был положительным только непосредственно после его избрания, тогда это значение было равно 11, но почти сразу же показатель упал до отрицательных цифр.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Великобритания, Франция и Канада совершили оплошность, пишут СМИ
4 августа, 13:35
 
В миреВеликобританияКир СтармерПравительство Великобритании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала