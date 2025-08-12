https://ria.ru/20250812/starmer-2034874231.html

Поддержка лейбористов в Британии упала до минимума

Поддержка лейбористов в Британии упала до минимума

ЛОНДОН, 12 авг – РИА Новости. Рейтинг одобрения британского правительства упал до минимума с прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером в июле 2024 года, следует из результатов исследования компании YouGov. Рейтинг определяется разницей между процентом респондентов, одобряющих и не одобряющих деятельность властей. "Чистый рейтинг одобрения правительства упал до -55, это самая низкая оценка лейбористов на сегодняшний день", - сообщила компания в соцсети Х. По данным YouGov, только 13% опрошенных заявили, что одобряют деятельность правительства. Обратное мнение выразили 68% респондентов. Исследование проводилось 9-11 августа. Данные о числе участников и погрешности не приводятся. В начале июле газета Times сообщила со ссылкой на исследование, проведенное аналитическим центром More in Common, что рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера достиг рекордно низкого значения (-43) за всё время его пребывания в должности. Уровень поддержки лейбориста был положительным только непосредственно после его избрания, тогда это значение было равно 11, но почти сразу же показатель упал до отрицательных цифр.

