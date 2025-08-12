https://ria.ru/20250812/starmer-2034874231.html
Поддержка лейбористов в Британии упала до минимума
Поддержка лейбористов в Британии упала до минимума - РИА Новости, 12.08.2025
Поддержка лейбористов в Британии упала до минимума
Рейтинг одобрения британского правительства упал до минимума с прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером в июле 2024 года, следует из... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T18:43:00+03:00
2025-08-12T18:43:00+03:00
2025-08-12T18:52:00+03:00
в мире
великобритания
кир стармер
правительство великобритании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149575/97/1495759791_0:22:2048:1174_1920x0_80_0_0_240e81b08b6d8bfd9c9bde7d8293be3f.jpg
ЛОНДОН, 12 авг – РИА Новости. Рейтинг одобрения британского правительства упал до минимума с прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером в июле 2024 года, следует из результатов исследования компании YouGov. Рейтинг определяется разницей между процентом респондентов, одобряющих и не одобряющих деятельность властей. "Чистый рейтинг одобрения правительства упал до -55, это самая низкая оценка лейбористов на сегодняшний день", - сообщила компания в соцсети Х. По данным YouGov, только 13% опрошенных заявили, что одобряют деятельность правительства. Обратное мнение выразили 68% респондентов. Исследование проводилось 9-11 августа. Данные о числе участников и погрешности не приводятся. В начале июле газета Times сообщила со ссылкой на исследование, проведенное аналитическим центром More in Common, что рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера достиг рекордно низкого значения (-43) за всё время его пребывания в должности. Уровень поддержки лейбориста был положительным только непосредственно после его избрания, тогда это значение было равно 11, но почти сразу же показатель упал до отрицательных цифр.
https://ria.ru/20250811/ukraina-2034665445.html
https://ria.ru/20250804/priznanie-2033248255.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149575/97/1495759791_228:0:1821:1195_1920x0_80_0_0_ed038fcc0213688e2094b2479111b20f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, кир стармер, правительство великобритании
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Правительство Великобритании
Поддержка лейбористов в Британии упала до минимума
Рейтинг одобрения правительства Британии установил антирекорд в минус 55