https://ria.ru/20250812/ssha-2034906230.html

Опрос показал отношение норвежцев к сотрудничеству с США

Опрос показал отношение норвежцев к сотрудничеству с США - РИА Новости, 12.08.2025

Опрос показал отношение норвежцев к сотрудничеству с США

Почти половина норвежцев считают, что их стране следует в будущем меньше сотрудничать с США, следует из опроса, проведённого Норвежским институтом международных РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T23:51:00+03:00

2025-08-12T23:51:00+03:00

2025-08-12T23:51:00+03:00

в мире

сша

норвегия

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101752/70/1017527026_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bd118bddda63e8e5a932e34f5e111757.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Почти половина норвежцев считают, что их стране следует в будущем меньше сотрудничать с США, следует из опроса, проведённого Норвежским институтом международных отношений (NUPI). По результатам опроса, 42% опрошенных норвежцев заявили, что Норвегии стоит в будущем меньше сотрудничать с США. Лишь 25% респондентов выразили обратное мнение. Как отмечает NUPI, в ходе опроса, проведённого в 2024 году, лишь около четверти норвежских респондентов заявляли, что хотят меньшего сотрудничества со Штатами. "Изменившееся отношение к сотрудничеству с США... свидетельствует о том, что население в целом более скептически относится к следованию американской политике... Это отчётливый "эффект (президента США Дональда - ред.) Трампа", - пишет институт. При этом, согласно опросу, около 70% норвежцев считают, что Норвегии следует больше сотрудничать с Великобританией, Германией и Францией. Опрос проводился с 12 по 19 июня среди тысячи совершеннолетних норвежцев. Статистическая погрешность опроса составляет от 1,9 до 3,1 процентных пункта.

https://ria.ru/20250301/toplivo-2002516152.html

сша

норвегия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, норвегия, великобритания