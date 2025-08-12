https://ria.ru/20250812/ssha-2034906230.html
Опрос показал отношение норвежцев к сотрудничеству с США
Опрос показал отношение норвежцев к сотрудничеству с США - РИА Новости, 12.08.2025
Опрос показал отношение норвежцев к сотрудничеству с США
Почти половина норвежцев считают, что их стране следует в будущем меньше сотрудничать с США, следует из опроса, проведённого Норвежским институтом международных
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Почти половина норвежцев считают, что их стране следует в будущем меньше сотрудничать с США, следует из опроса, проведённого Норвежским институтом международных отношений (NUPI). По результатам опроса, 42% опрошенных норвежцев заявили, что Норвегии стоит в будущем меньше сотрудничать с США. Лишь 25% респондентов выразили обратное мнение. Как отмечает NUPI, в ходе опроса, проведённого в 2024 году, лишь около четверти норвежских респондентов заявляли, что хотят меньшего сотрудничества со Штатами. "Изменившееся отношение к сотрудничеству с США... свидетельствует о том, что население в целом более скептически относится к следованию американской политике... Это отчётливый "эффект (президента США Дональда - ред.) Трампа", - пишет институт. При этом, согласно опросу, около 70% норвежцев считают, что Норвегии следует больше сотрудничать с Великобританией, Германией и Францией. Опрос проводился с 12 по 19 июня среди тысячи совершеннолетних норвежцев. Статистическая погрешность опроса составляет от 1,9 до 3,1 процентных пункта.
