Госдолг США впервые в истории превысил 37 миллиардов долларов

12.08.2025

Госдолг США впервые в истории превысил 37 миллиардов долларов

Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 37 триллионов долларов, следует из базы данных минфина страны. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T23:46:00+03:00

2025-08-12T23:46:00+03:00

2025-08-12T23:55:00+03:00

ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 37 триллионов долларов, следует из базы данных минфина страны."$37,004,817,625,842.56", - говорится в таблице о размере долга США по состоянию на 11 августа.

2025

