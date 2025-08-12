https://ria.ru/20250812/ssha-2034905728.html
Госдолг США впервые в истории превысил 37 миллиардов долларов
Госдолг США впервые в истории превысил 37 миллиардов долларов
Госдолг США впервые в истории превысил 37 миллиардов долларов
Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 37 триллионов долларов, следует из базы данных минфина страны. РИА Новости, 12.08.2025
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 37 триллионов долларов, следует из базы данных минфина страны."$37,004,817,625,842.56", - говорится в таблице о размере долга США по состоянию на 11 августа.
Госдолг США впервые в истории превысил 37 миллиардов долларов
Минфин США: госдолг страны впервые в истории превысил $37 млрд