https://ria.ru/20250812/ssha-2034904405.html

NYT обвинила Россию в кибератаках на федеральную судебную систему США

NYT обвинила Россию в кибератаках на федеральную судебную систему США - РИА Новости, 12.08.2025

NYT обвинила Россию в кибератаках на федеральную судебную систему США

Газета New York Times cо ссылкой на осведомленные источники утверждает, что Россия якобы частично может стоять за кибератаками на федеральную судебную систему... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T23:31:00+03:00

2025-08-12T23:31:00+03:00

2025-08-12T23:31:00+03:00

в мире

россия

сша

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148490/82/1484908295_0:0:5088:2862_1920x0_80_0_0_80d5041220ce2b620bb8da41329109a4.jpg

ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Газета New York Times cо ссылкой на осведомленные источники утверждает, что Россия якобы частично может стоять за кибератаками на федеральную судебную систему США, при этом издание и его источники не приводят самих доказательств. "По словам нескольких человек, осведомленных о взломе, следователи обнаружили доказательства того, что Россия, по крайней мере частично, несет ответственность за недавний взлом компьютерной системы, которая управляет документами федерального суда, включая конфиденциальные записи, которые могут содержать информацию, способную раскрыть источники и лиц, обвиняемых в преступлениях против национальной безопасности", - говорится в сообщении газеты. Утверждается, что для следователей остается неясным "может ли за вторжением стоять подразделение российской разведки или же в нем замешаны и другие страны". "Администраторы судебной системы сообщили должностным лицам минюста, клеркам и главным судьям федеральных судов, что "настойчивые и изощренные киберпреступники недавно скомпрометировали засекреченные записи", согласно внутренней служебной записке министерства", - пишет издание. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.

https://ria.ru/20250810/ssha-2034455582.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, дмитрий песков