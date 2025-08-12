Рейтинг@Mail.ru
NYT обвинила Россию в кибератаках на федеральную судебную систему США
23:31 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/ssha-2034904405.html
NYT обвинила Россию в кибератаках на федеральную судебную систему США
NYT обвинила Россию в кибератаках на федеральную судебную систему США - РИА Новости, 12.08.2025
NYT обвинила Россию в кибератаках на федеральную судебную систему США
Газета New York Times cо ссылкой на осведомленные источники утверждает, что Россия якобы частично может стоять за кибератаками на федеральную судебную систему... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T23:31:00+03:00
2025-08-12T23:31:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Газета New York Times cо ссылкой на осведомленные источники утверждает, что Россия якобы частично может стоять за кибератаками на федеральную судебную систему США, при этом издание и его источники не приводят самих доказательств. "По словам нескольких человек, осведомленных о взломе, следователи обнаружили доказательства того, что Россия, по крайней мере частично, несет ответственность за недавний взлом компьютерной системы, которая управляет документами федерального суда, включая конфиденциальные записи, которые могут содержать информацию, способную раскрыть источники и лиц, обвиняемых в преступлениях против национальной безопасности", - говорится в сообщении газеты. Утверждается, что для следователей остается неясным "может ли за вторжением стоять подразделение российской разведки или же в нем замешаны и другие страны". "Администраторы судебной системы сообщили должностным лицам минюста, клеркам и главным судьям федеральных судов, что "настойчивые и изощренные киберпреступники недавно скомпрометировали засекреченные записи", согласно внутренней служебной записке министерства", - пишет издание. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
россия
сша
в мире, россия, сша, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков
NYT обвинила Россию в кибератаках на федеральную судебную систему США

NYT бездоказательно обвинила Россию в кибератаках на судебную систему США

© AP Photo / Mark LennihanЗдание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке
Здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Газета New York Times cо ссылкой на осведомленные источники утверждает, что Россия якобы частично может стоять за кибератаками на федеральную судебную систему США, при этом издание и его источники не приводят самих доказательств.
"По словам нескольких человек, осведомленных о взломе, следователи обнаружили доказательства того, что Россия, по крайней мере частично, несет ответственность за недавний взлом компьютерной системы, которая управляет документами федерального суда, включая конфиденциальные записи, которые могут содержать информацию, способную раскрыть источники и лиц, обвиняемых в преступлениях против национальной безопасности", - говорится в сообщении газеты.
Утверждается, что для следователей остается неясным "может ли за вторжением стоять подразделение российской разведки или же в нем замешаны и другие страны".
"Администраторы судебной системы сообщили должностным лицам минюста, клеркам и главным судьям федеральных судов, что "настойчивые и изощренные киберпреступники недавно скомпрометировали засекреченные записи", согласно внутренней служебной записке министерства", - пишет издание.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
В миреРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
