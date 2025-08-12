NYT обвинила Россию в кибератаках на федеральную судебную систему США
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Газета New York Times cо ссылкой на осведомленные источники утверждает, что Россия якобы частично может стоять за кибератаками на федеральную судебную систему США, при этом издание и его источники не приводят самих доказательств.
"По словам нескольких человек, осведомленных о взломе, следователи обнаружили доказательства того, что Россия, по крайней мере частично, несет ответственность за недавний взлом компьютерной системы, которая управляет документами федерального суда, включая конфиденциальные записи, которые могут содержать информацию, способную раскрыть источники и лиц, обвиняемых в преступлениях против национальной безопасности", - говорится в сообщении газеты.
Утверждается, что для следователей остается неясным "может ли за вторжением стоять подразделение российской разведки или же в нем замешаны и другие страны".
"Администраторы судебной системы сообщили должностным лицам минюста, клеркам и главным судьям федеральных судов, что "настойчивые и изощренные киберпреступники недавно скомпрометировали засекреченные записи", согласно внутренней служебной записке министерства", - пишет издание.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
